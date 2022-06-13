人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，中老铁路开通运营以来，在中国和东盟间构建了一条便捷的国际物流通道，运输时间大幅压缩，物流成本显著降低，跨境货物运输保持良好发展势头。截至6月6日，中老铁路运输跨境货物已突破65万吨关口，黄金线路潜能持续释放。

从开行地域看，国内开行中老铁路跨境货运列车的省区市已达21个，辐射泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等近10个国家和地区。云南、贵州、四川、重庆、上海、广东等地开往老挝的列车数量较多，多地呈现常态化开行趋势；回程列车目的地主要集中在云南、四川、重庆、山东等地。

从货物品类看，中老铁路运输货物由初期的化肥、百货扩展至电子产品、光伏产品、冷链水果等100多种。中国向老挝主要运输百货、化肥、电子产品、光伏产品、纺织品、蔬菜等货物；老挝向中国主要运输橡胶、薏仁米、木薯粉等农产品，铁矿石、锌精矿等金属矿石，香蕉、榴莲、山竹等水果。“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等国际运输新模式让众多企业从中受益。

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