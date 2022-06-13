人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中老铁路跨境货物运输保持良好发展势头 黄金线路潜能持续释放

2022年06月13日08:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，中老铁路开通运营以来，在中国和东盟间构建了一条便捷的国际物流通道，运输时间大幅压缩，物流成本显著降低，跨境货物运输保持良好发展势头。截至6月6日，中老铁路运输跨境货物已突破65万吨关口，黄金线路潜能持续释放。

从开行地域看，国内开行中老铁路跨境货运列车的省区市已达21个，辐射泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等近10个国家和地区。云南、贵州、四川、重庆、上海、广东等地开往老挝的列车数量较多，多地呈现常态化开行趋势；回程列车目的地主要集中在云南、四川、重庆、山东等地。

从货物品类看，中老铁路运输货物由初期的化肥、百货扩展至电子产品、光伏产品、冷链水果等100多种。中国向老挝主要运输百货、化肥、电子产品、光伏产品、纺织品、蔬菜等货物；老挝向中国主要运输橡胶、薏仁米、木薯粉等农产品，铁矿石、锌精矿等金属矿石，香蕉、榴莲、山竹等水果。“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等国际运输新模式让众多企业从中受益。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：全国已收获小麦面积2.39亿亩 收获进度近八成
　　人民网北京6月13日电 （记者李栋）据农业农村部最新小麦机收进度显示，截至12日，全国已收获小麦面积2.39亿亩，收获进度78.5%，比去年快约1.2个百分点。 麦浪滚滚，机声隆隆。…
中老铁路跨境货物运输保持良好发展势头 黄金线路潜能持续释放
　　人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，中老铁路开通运营以来，在中国和东盟间构建了一条便捷的国际物流通道，运输时间大幅压缩，物流成本显著降低，跨境货物运输保持良好发展势头。截至6月6日，中老铁路运输跨境货物已突破65万吨关口，黄金线路潜能持续释放。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部