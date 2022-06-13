原标题：天猫618：15日再开买，露营装备满300-50可叠加大额劵

天猫618第二波开买时间已锁定6月15日晚上8点。

作为每年上半年最重要的消费购物节，掐点购置大件，囤货各类生活用品，618一直是消费者关注的时间节点。上新品、给消费者补贴让利，也早是天猫618吸引消费群体重要促销手段。

今年的不同在于，在史无前例的“300-50”超级满减基础上，天猫平台还为88VIP用户开启了消费大额券兑换福利。

据天猫内部人士消息，继5月26日第一轮大额券福利后，从6月14日零点起，天猫88VIP用户可再兑一轮大额消费劵。

根据天猫公布的数字，今年有超26万个品牌参与天猫618，活动商品超1200万款，其中300多万款是新品。

人们对于美好生活的向往都写在天猫618的订单里。给小姐姐们带来小确幸的香氛、香水，让年轻人在家就能自制“满汉全席”的预制菜，在家门口就能感受诗与远方的露营装备，动静结合的路亚，纷纷成为了今年618的爆款新趋势。

此外，社交平台上分享的一大波大牌尖货的到手价，的确能让不少消费者“尖叫”。比如，128G款iPhone 13到手价4799元，添可芙万洗地机2.0LED到手价3390元，欧莱雅安瓶面膜买20片送20片，雅诗兰黛第七代小棕瓶精华买50ml送同款52ml，娇兰黄金复原蜜30ml买2瓶送2瓶正装量，OLAY抗糖小白瓶买50ml享100ml，兰蔻菁纯臻眼霜买20ml享40ml，珀莱雅早C晚A精华组合买60ml到手120ml。

怎么把天猫618的满减用到极致？根据消费者晒出的经验，关键在于找到最合适的品、用好88VIP大额券。

天津王女士晒单说，她在618第一波里为自己的新家添置了添可芙万洗地机、美的洗碗机、海尔470L超薄大容量冰箱，一共省下近2000多元。“我特意等到618买，凑单加上88VIP的大额券和95折，省下了一台空调的钱。”

公开信息显示，今年天猫618的跨店满减力度升级至每满300减50，相当于83折，比去年双11满减力度更大，如果消费者叠加88VIP用户额外享有的大额消费券，再叠加今年天猫618数百万款商品可使用的88VIP专属95折，三大权益，88VIP用户的618到手价已达73折。

(责编：董童、李源)