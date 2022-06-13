原标题：探访广州白云水务：百度智能云打造智慧化治水标杆

“发现异常情况，能够在我的手机上实时告警，我不用抬头看监控大屏，有问题第一时间就响应了。我们要这样的真智能，不要摆个样子让人看的假智能。”广州市白云区和龙水库管理所负责人李树棠对记者表示，“在日常管理工作中，我们的人员很紧缺，对提升智慧化管理水平的需求很迫切。可以说百度智慧水务的出现，为我们解决了比较头疼的问题。”

日前，十多家媒体走进广州白云区的和龙水库、安华汇等地，实地探访百度智能云与当地携手共建的智慧水务系统及智能化业务应用，感受数智科技为古老羊城培育的“治水善果”。

在广州白云区，智慧水务建设的迫切性，或许从一组数字中可见端倪。白云区有9万多排水户，然而只有48个水质监测点；有50多处易涝易积水的隧道涵洞，但是仅有3个积水监测点。另外，外部系统大概有20多座，但却没有统一的数字化底座，孤岛化现象比较严重，无法达到“数字白云”规划中所提的数据共享要求。这样的现状让白云区水务部门非常重视数字化转型，希望通过智慧化手段解决这些难题。

2022年3月，百度智能云中标白云区智慧水务建设项目，将依托开物工业互联网平台，打造新一代水务智能化底座，助力白云区打造韧性水务、高效水务、民生水务，即从各角度各层面提升防汛应急能力，在各环节提高水务监管的工作效率，赋能水务场景增强水务服务民生的能力。

“我们希望建设之后，能够达到真正提升数字化转型的水平，并且能够打通统一的智能的底座，实现统一的数据汇集管理，减少冗余的储存计算，并且在这样的底座上沉淀水务大脑，沉淀水务行业知识，进而为各个场景做智能的决策。”百度智能云智慧工业事业部水务行业解决方案总监汪秋婉表示。

结合白云区水务的场景化需求，以及百度智能云“云智一体”独特优势，双方在白云智慧水务项目中打造“1+1+N”的架构。其中“1+1”分别对应数字化底座与智能化引擎，“N”则是指场景化业务应用。即以一个智能化大脑支撑N种应用模型的分析、预测、运行等。在一期建设中，双方聚焦推进江河湖库管理、水利工程管理、防汛应急管理、排水智能管理等4大业务应用，多项工程已在白云区展开。

山清水秀的和龙水库，有着50年历史，历经多轮生态治理，已成为白云区一张亮丽名片，如今则成为智慧水务建设的前沿。

“过去，我们主要从水环境治理方面进行了水库环境整治。未来，我们主要从智慧化上提升和龙水库的管理水平。”李树棠表示，“我们将重点收集和龙水库现有的一些信息化基础素材，然后通过百度智能云的智慧水务方案、智慧大脑进行数据再加工处理，实现水库的智慧化管理，在安全生产和管理运营方面，提升一个新的台阶，把我们的人员从机械、低效、重复的劳动中解放出来，把更多的精力投入到水库的建设、管理这样的刀刃上去。”

以前，每天花大约2小时巡查一圈水库，是和龙水库管理人员的例行任务，他们不仅要巡视水工设施的运行状况，还需要检测水库周边人员的活动情况，耗费大量的人力、物力，取得的效果却比较有限。尽管摄像头、监控大屏等信息化设施已经建立，但由于硬件设施的智能化程度非常低，比如只能看到车辆，识别不了车牌，效果不太好。由于没有智能入侵检测功能，只要一刻没看见监控大屏上显示的异常情况，事后想要追踪就会非常难。

现在，百度智能云不仅对硬件进行了更新升级，更提供了智慧化解决方案，实现对水库现场的实时预警，方便管理人员坐在监控室就能进行实时管理，不再疲于奔波。比如，入侵检测、电子围栏等智能应用落地后，一旦监测到有人或车进入指定区域，或是出现偷钓、嬉水、游泳等行为，系统就会自动报警并进行广播喊话驱离，还将信息发送到工作人员手机APP上、监控室大屏上，负责人可以实时调看，进行指挥调度，再派人员前往现场处置，从而极大地解放了人力。AI还实现了实时的水务监测，可统计降雨量、水位、渗流渗压、位移沉降等水域水情关键指标，一旦出现异常参数，可及时预警，反映到手机、电脑终端还有监控大屏上，辅助工作人员决策应对。

李树棠直言，“现在百度智慧水务项目落地以后，我们在巡查方面可以从过去复杂的体力劳动中解放出来，有更多的精力处理现场突发的事件，避免了花费大量精力去巡查现场，却什么事情都没发生，浪费了人力。现在巡查人员结合智慧水务系统，能够更加高效的开展水库运行管理工作。”

排水管网治污，是我国城市建设中颇具挑战性的难题，源头治理更是全国治水攻坚的重点。不仅要抓工业企业的排污，也要看到非工业企业的排放。广州是美食之城，有着特别多的餐饮户，占到了9万多排水户的一半。其中小型餐饮户非常多，治理起来特别难，是整个精准管控的关键。

过去，相关单位不得不去排水户现场取样检测，检测后再对比和处理，环节流程很长，成本高。如今，在万达广场、安华汇等商业场所，百度智能云在排水户的排污口布设智能传感器，将对预处理后的污水进行监测，收集化学需氧量、酸碱度、悬浮物等关键指标信息，交由后端的水务大脑进行甄别，判定是否达标后，向相关部门输出结果。出现不达标排放现象，水务大脑及时预警，由相关部门根据实际情况进行执法，提升监管效率。据悉，智能管理应用还将在今年内覆盖更多的学校、商场、农贸市场、医院等场所。

防汛应急管理则是白云智慧水务的另一个重点应用领域。为提升对城市内涝防汛应急的响应，百度智能云在白云区的部分隧道涵洞建设了积水报警智能化应用，通过智能化设施感知积水情况，出现危险情况及时作出响应。比如，智能系统可根据AI算法算出积水深度，如果积水深度超过一定限值，现场报警器与大屏幕，会自动显示告警，并发出告警语音，同时会自动下放闸门，阻止车辆、行人进入。

“在白云区，我们有一个长期计划”，百度智能云一位项目经理表示，“我们不只是建一个平台，而是要把智能化落到城市每一个角落。”近年来，百度在水务赛道积累了丰富的行业经验，已在多地落地成功案例，在即将举办的一年一度的百度世界大会上，也将对外发布在水务赛道取得的最新进展，展示百度智能云如何利用AI技术为防汛、排污、水情监测等发挥作用。百度智能云期望助力更多地区打造智慧水务大脑，用AI守护”绿水千山”。

百度“云智一体”的领先优势背后，是百度从2010年开始深耕的AI技术能力。百度打造了自主研发、开源开放的产业级平台飞桨，相当于人工智能时代的操作系统。基于飞桨，百度进一步攀登预训练大模型的技术高地，打造具备“知识增强”能力的文心大模型。在深厚的AI技术积淀下，百度智能云拥有从AI芯片到算法模型的全流程自主技术，是适合跑AI的云计算基础设施。Canalys报告显示，百度智能云市场份额增速处于“四朵云”阵营前列，并在2022年Q1以8.4%的市场份额、同比43%的增速跑赢大盘，是云市场整体增速21%的两倍之多。

百度在人工智能领域取得多项突破，得益于持续压强式的研发投入，以及技术专利积累。公开数据显示，在研发投入方面，2021年，百度核心研发费用221亿元，占百度核心收入比例23%。在技术专利方面，截至2022年4月，百度全球人工智能专利申请超过2.2万件，其中，中国专利申请量超过1.6万件。

(责编：曹淼、李源)