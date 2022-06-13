人民网北京6月13日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，2022年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周于今日上午启动。这是我国连续举办的第32个全国节能宣传周，今年的主题为“绿色低碳，节能先行”，举办时间为6月13日至19日。

在线上启动仪式上，国家发展改革委系统梳理、全面展示近年来我国节能工作取得的显著成效，充分体现节能和提高能效对推动生态文明建设、促进高质量发展的重要作用。同时，还进行了重点行业企业节能降碳实践活动、绿色生活创建行动成果展示活动等主题宣传。

此外，国家发展改革委还会同有关部门开展了系列“云”上活动，围绕“节能云视界”“节能云课堂”“动漫云展示”“趣味云闯关”“活动云分享”等节能降碳主题，展播节能生活视频和节能知识动漫、开展节能降碳知识讲座、举办“节能达人PK赛”、分享活动动态等。通过开展内容丰富、形式多样的线上活动，广泛普及节能降碳基础知识，充分调动全民参与节能降碳的积极性。

国家发展改革委门户网站在节能宣传周期间开设了“2022年全国节能宣传周”专栏，将集中宣传各地区、各有关部门和单位节能降碳工作成效，及时发布活动动态。国家发展改革委“两微一端”将同步推送活动最新进展，进一步加大宣传力度。

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