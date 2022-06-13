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构建机关事务管理首张概念蓝图 《机关事务管理 术语》国家标准发布实施

2022年06月13日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局（标准委）发布了《机关事务管理 术语》国家标准（GB/T 41568-2022），标准由国家机关事务管理局和中国标准化研究院共同起草，并由全国机关事务管理标准化工作组归口管理。

据介绍，《机关事务管理 术语》是机关事务领域第一个基础性、综合性的国家标准，共8章100条，重点明确了机关事务管理的基础概念、经费管理、资产管理、服务管理、公共机构节约能源资源管理、政府采购方面的术语，适用于机关事务工作相关的管理、服务、保障、教育、科研等活动。

该标准体现了机关事务集中统一管理以及标准化、信息化“一体两翼”的发展思路；规定了机关事务、机关运行保障、后勤服务等基本概念，界定了保障计划、保障平台、后勤服务社会化、联勤保障、公物仓、资产管理绩效评价等工作机制、方式、手段，以及办公用房、公务用车、国内公务接待、能源资源管理等机关事务领域主要定义；明确了保障和管理效能、机关运行成本、节约型机关等机关事务工作目标，为机关事务工作对内沟通和对外交流提供了统一的规范性、通行性语言，是数据和信息交互汇集的基础。

该标准作为机关事务管理标准体系的基础，构建了机关事务管理的首张概念蓝图，为全国各层级、各领域的机关事务管理工作定范围、明内涵、立规范，对机关事务工作实现集中统一管理，推进标准化、信息化建设具有标志性意义，有利于深入贯彻落实“过紧日子”要求，为大力推进节约型机关建设、有效降低机关运行成本、切实提升保障和管理效能、推动机关事务工作高质量发展提供了技术支撑。

该标准注重总结实践经验，邀请专家学者和机关事务管理从业者共同参与起草，扎实开展资料收集与实地调研，梳理研究现有法律法规标准和相关文献资料，赴山东省、上海市、江苏省、内蒙古自治区、陕西省等多地调研，深入了解不同地区的管理方式和特点。形成初稿后，广泛征求了全国各级机关事务部门、有关科研院所、相关企事业单位和个人意见建议，同时面向社会公开征求意见，认真研究吸收，反复修改完善，确保内容的体系性、权威性、科学性和规范性。

对于《机关事务管理 术语》国家标准的背景，有关负责人介绍，机关事务管理是党和政府工作的重要方面，是保障机关正常运行、降低机关运行成本不可或缺的重要组成部分。近年来，国管局把标准化作为支撑机关事务工作高质量发展的战略性、基础性工程常抓不懈，联合市场监管总局印发《关于加快推进机关事务标准化工作的通知》《机关事务标准化工作发展规划（2018-2020年）》《机关事务标准化工作“十四五”规划》等文件，推动成立全国机关事务管理标准化工作组等多个标准技术组织，各级机关事务管理部门制定机关事务领域国家标准、地方标准300余项，初步形成了涵盖7大模块的机关事务标准体系，开展国家级和省级试点300余项，创新推进各类标准实施，推动机关事务标准化工作取得突破性进展。

图片来源：市场监管总局官方微信

 

(责编：杨曦、吕骞)

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