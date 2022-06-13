人民网北京6月13日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，日前，交通运输部、农业农村部联合印发《“商渔共治2022”专项行动实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》指出，2022年，深化联合宣传教育和联合执法2项常规任务，重点开展商渔船航路畅通、“网位仪AIS”清理治理和商渔事故调查“回头看”3项重点任务，全力防控商渔船碰撞风险。

《方案》强调，2022年专项行动要聚焦“安全发展理念更加牢固、联合执法行动更加扎实、突出隐患治理更加聚焦、商渔船舶航行更加有序、各方责任落实更加有力、联合治理机制更加完备”六个目标，以“巩固成效、深化合作、攻坚破题”为主题，全力防范商渔船碰撞风险。各级渔业渔政主管部门和海事机构要密切合作，开展商渔船防碰撞专题宣讲、事故警示教育和商渔船船长“面对面”等活动，深化靠泊船舶、在航船舶、无线电设备使用，以及“三无”船舶整治等联合执法，严厉打击查处违法违规行为。要持续推动商船航路与渔区界限划定，加强渔船电子海图更新，强化海上安全信息播发，确保商渔船航路通畅。加强“网位仪AIS”自查自纠、港内排查和海上执法，维护海上交通安全秩序。开展商渔船碰撞事故调查处理后续评估评查，推动各方责任落实。

《方案》要求，各地要加强组织领导，明确责任分工，层层落实责任，确保各项工作落实落细。要积极推动地方人民政府落实管理责任，统筹渔业渔政、海事、港航、海警等涉海部门加强综合治理，进一步健全工作机制，明确联合执法的频次、重点，优化通报程序，提升执法效率。要构建长效机制，以全国安全生产专项整治三年行动进入巩固提升阶段为契机，总结推广一批行之有效的经验做法，建立一套符合各地实际的商渔船防碰撞常态化工作制度。

交通运输部官网截图

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