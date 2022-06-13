人民网记者 乔雪峰

当前，以信息技术为引领、以“智慧”为重要特征的新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，特别是各类新技术应用的日新月异，正在全方位重塑着民航业的形态、模式和格局。

“对民航业而言，需要从飞机制造到航班运行、从空中交通到地面保障、从组织管理到服务产品，全面顺应这一历史发展的潮流，努力探索一条智慧发展之路。” 中国民用航空局副局长董志毅表示，我国确定把智慧民航建设作为民航行业“十四五”时期发展的主线，建成“透彻感知、泛在互联、智能协同、开放共享”的智慧民航体系，使民航发展的方式实现深刻变革，使其安全基础更加牢固，运行保障更加高效，运输服务更加便捷，治理体系更加完善。

今年1月份，民航局印发了《智慧民航路线建设图》，进一步提出将智慧航空运输和产业协同发展作为智慧民航建设的重点内容。

据董志毅介绍，智慧航空运输是以“智慧出行、智慧空管、智慧机场、智慧监管”为四大核心抓手，主要任务是构建高效安检、快速通关、无忧签转、“有空就座”，以及便捷舒心的旅客服务生态和高效的航空物流服务体系，提升空中交通服务的全局化、精细化、智慧化运行能力和服务水平，推动机场运行协同化、服务人文化、作业智能化、建养数字化，打造一体化创新型的数字政府和监管平台。

而产业协同发展主要是通过构建“民航+数字产业”的共同体，以及“民航+先进制造”产业链和“民航+绿色低碳”的生态圈，推动5G、北斗、大数据、人工智能等数字产业在民航的应用，打通先进装备制造、维修、运营的全产业链条，采用绿色核心技术、可持续燃料、新能源装备，实现产业和行业的深度融合，以赋能行业高质量发展。

全国234家机场实现了“无纸化”便捷出行，40家千万级机场开通了“易安检”服务，安检通行效率提升了30%。行李跟踪系统实现了射频识别“串线成网”。我国智慧民航建设在机制保障、顶层设计、标准制定、示范应用等方面取得了阶段性成效。

董志毅表示，通过智慧赋能，进一步提升了民航运行的效率，改善了民航服务的品质。未来还将从四个方面继续推进智慧民航建设：

一是做好《智慧民航建设路线图》的落地实施，将具体场景应用项目化、工程化。

二是抓紧抓好关键环节的基础研究，攻关“卡脖子”难题，推动民航深层次的变革，形成保障智慧民航建设的良好政策环境。

三是提升数据资源的管控能力，完善数据治理的标准规范，畅通数据的交互路径，深化数据的分析能力，有效释放数据价值。

四是强化人才支撑，培养适应智慧民航建设的复合型人才、具有创新能力的业务骨干和专家学者，打造专业能力强、业务素质高的专业化人才团队。

(责编：罗知之、吕骞)