人民网北京6月13日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，该平台发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，5月CTSI指数呈现回升态势。

数据显示，2022年5月，中国运输生产指数（CTSI）为140.3点，同比下降21.5%，降幅较4月收窄3.4个百分点。分结构看，CTSI货运指数为191.0点，同比下降4.1%；CTSI客运指数为47.2点，同比下降66.3%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速变化图。交通运输部科学研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，随着全国疫情整体呈现稳定下降态势、物流保通保畅工作取得积极成效，CTSI指数呈现回升态势，同比降幅由4月的-24.9%收窄至5月的-21.5%。

周健认为，CTSI货运指数同比降幅由4月的-7.9%收窄至5月的-4.1%，货运物流正在逐步向正增长轨道回归；CTSI客运指数同比降幅由4月的-67.7%收窄至5月的-66.3%，总体还处于低位运行状态，目前指数仍不到疫情前同期的三成。

CTSI货运指数同比增速变化图。交通运输部科学研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

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