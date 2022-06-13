人民网北京6月13日电（焦磊）近年来，数字经济浪潮席卷全球，我国数字经济也进入快速发展阶段。加快推进企业数字化转型，有利于构建全链条数字化生态，增强产业链、供应链的自主可控能力，为社会经济高质量发展、提高生产效率注入新动能。

在此过程中，国产软件企业作为数字化转型的先行代表，正在创新驱动发展战略引领下，加速实现核心技术突破，在服务企业数智化商业创新的过程中探索前行。

企业软件国产化的必经之路

《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称“规划”）提出，加快企业数字化转型升级。引导企业强化数字化思维，提升员工数字技能和数据管理能力，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。支持有条件的大型企业打造一体化数字平台，全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。

过去，我国数字技术还未成熟，IT产业处于需求型市场，重应用、轻开发。如今，随着我国对科技研发投入力度不断加大、市场从需求型逐渐向技术驱动型转变，一批国产软件企业如用友，不断研发创新，使得中国在应用软件层面，不但实现了自主可控，并且以创新技术、创新平台和创新的业态赢得了更多用户。

信息技术应用创新产业体系的构建，不仅促进技术与产品的发展，也有助于产业链生态系统的完善。

为推进信创产业发展，用友把信创生态建设作为整个公司的战略进行布局。用友不仅完成了同国内主流信创厂商信创产品的适配和互认证，还是国家信创工委会及其WG22 ERP与财务软件工作组成员，牵头整个国家层面的国产化替代和信创相关的工作。

大型企业数智化转型适逢其时

近期，国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，通过10-15年左右的努力，绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系，一批中央企业财务管理水平位居世界前列。如此可见，以国央企为代表的大型企业数智化转型浪潮已大势所趋。

企业数智化转型的需求各式各样，软件厂商不仅要有技术，还要了解行业、企业痛点。在这方面，国外企业管理软件显现出“水土不服”，灵活性差、成本高等问题日益突出，无法满足国内大型企业数智化转型的迫切需求。

“企业创新的本质，我认为在过去几十年和未来的几十年是一直没变的，但是驱动它们的方法、路径和议题发生了变化。”用友网络科技股份有限公司高端BG总裁王勇认为，从场景驱动、数据驱动和平台驱动进行转变，以三位一体的全新一代数智技术，来满足大型企业数智化转型的需要，驱动新一轮的商业创新。

全新的数智技术也使得近80%的中国“世界500强”企业、超过65%的中国企业500强、近65%的央企都选择用友作为数字化合作伙伴。据介绍，中国烟草总公司、中核集团、航天科技、三峡集团、中国一汽等企业，都在数智化转型的过程中，通过用友的业务全在线解决方案，实时经营绩效解决方案和产业协同互联解决方案，构建了基于场景驱动、数据驱动和平台驱动的数字企业。

数智化转型潜力加速释放

由中国软件网、海比研究院联合发布的《2022中国企业数智服务市场趋势洞察报告》显示，2021年中国企业数智服务市场依旧保持高增长趋势，总体市场规模达到3.6万亿元，2020-2025年复合增长率达到20%，预计2022年总体市场规模将达到4万亿。

除了大型企业，中小企业数智化转型潜力也在加快释放。

《规划》提出，鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。

在帮助大型企业实现数字化、网络化、智能化发展，构筑科学的决策体系、高质量的生产体系、多渠道的营销体系、有保障的生态体系，形成平台优势后，用友积累了足够的经验和技术带动广大中小企业进行数字化转型，以降低其IT成本、增强供应商粘性，从而构筑更加坚实的竞争壁垒。

在数智化转型中，企业重中之重是搭建云原生的PaaS平台。用友BIP PaaS 云平台iuap帮助企业构建自身技术生态，通过模块的快速构建和高度复用提供了定制化的业务中台能力，企业可以快速构建自身的应用，使企业能够快速响应市场的需求，大大增强了企业竞争力和抗风险的能力。

用友网络董事长兼CEO王文京曾表示：“我相信中国企业的数字化通过后续努力，包括像用友这样一些企业数字化服务的提供商，也会伴随着中国企业数字化转型的进程，逐步走到全球领先的行列。”

助力企业高效率数字化转型

疫情发生以来，混合办公成为新常态，甚至不少企业宣布混合办公成为常态化制度，这也加速了企业数字化转变。

与同事沟通不便、数据安全风险加大、流程审核不智能......虽然大部分工作从线下转为线上，但是高效、安全、便捷、合理的工作模式依然是保障企业良好运转的必要条件。 对于企业经营管理来说，不止是办公与内部管理转移到线上，业务也亟待深度数字化，所以，具备强大在线协同能力的综合移动办公平台受到青睐，助力企业高效率数字化转型。

企业该如何进行自然平滑的数字化转型过渡？近日，用友友空间在一场线上发布会上推出“企业防疫服务包”福利，面向不少有混合办公、远程办公需求的企业，不仅提供超长试用友空间服务，而且还可以提供后续服务支持，为企业客户做专题培训指导。

友空间搭建了NC服务入口和云ERP服务入口，将企业的采购、审批、财务、营销、人力等业务转到线上，帮助企业客户解决新环境下出现的管理痛点及关键挑战。

在四川，某大型制造企业客户选择将“友空间”作为公司的协同办公平台，在使用近4年时间里，搭建了超300项审批流程，20多类不同表单，每天都会产生100多条审批流，结合用友NC系统，该企业实现了审批表单功能快速灵活搭建，且一键生成轻应用高效率管理，切实改善了管理、生产、运营等部门的工作协同方式，实现数据多跑路，员工少跑腿。

深耕To B企业服务市场30年，用友积累了大量经验技术以及对业内趋势的准确判断、对客户需求的深层次洞察。在过去几年，友空间不断升级迭代，帮助客户顺利完成数智转型。

(责编：罗知之、吕骞)