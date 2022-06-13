原标题：阿里云总裁张建锋：云计算进入关键突破期

6月13日，在2022年阿里云峰会上，阿里云智能总裁张建锋表示，阿里云今年最重要策略是“B2B”，也就是“Back to Basic”，回到云计算的本质。他认为，云计算进入了一个关键的突破期，“如果我们定义好下一代的云，中国云计算就有超车机会。”

他认为，过去十多年，云计算技术经历了两个发展阶段：第一阶段是分布式和虚拟化技术替代了大型机、小型机，满足了当时企业业务扩展带来的算力弹性需求；第二阶段出现了资源池化技术，把计算和存储资源分离，再规模化编排和调度，提供了超大规模的计算和存储资源池。

这两个阶段的演进推动云计算发展，但它们都是通过软件定义的方法，基于传统的以CPU为中心的体系架构去做优化，已经触及瓶颈。近年来，云上客户的需求发生了很大变化，数据密集型的计算越来越多，不断地提高了对云计算提供的低时延、高带宽的需求，这些需求很难通过传统体系结构去满足。

“这几年，我们看到云计算进入了一个新的发展阶段，我们越来越接近于下一个时代”，张建锋表示，新一代的云计算要从数据中心的内部做体系化创新，从以往的以CPU为中心的体系架构，进入以CIPU为中心的体系架构。

当天，阿里云发布了一款云数据中心专用处理器CIPU（Cloud Infrastructure Processing Units 云基础设施处理器），将替代CPU成为云时代IDC的处理核心。CIPU向下接入物理的计算、存储、网络资源，快速云化并进行硬件加速；向上接入飞天云操作系统，管控阿里云全球上百万台服务器，让算力虚拟化损耗降到0，并通过规模化应用RDMA网络技术，让访问云端比访问本地硬盘更快。

“今天我们可以清晰地看到，阿里云做到了软硬件完美结合，成为‘飞天+CIPU’支撑的云计算技术体系”，张建锋说，阿里云核心技术一直走在世界前列，这个新型体系是技术长征路上的新的里程碑，这个新型的技术体系正在定义下一代云计算架构。

同时，新一代云计算体系不仅会对云、对数据中心内部产生影响，张建锋认为，这也会改变传统计算机终端形态、以及软件应用和开发界面。

其中，对于计算机终端来说，阿里云推出的云电脑无影，将高算力工作从本地转移到云端，释放终端侧的高性能硬件需求。今年云峰会上，无影宣布升级全新ASP云流协议，支持开发者打造8K画质体验，并将时延控制在20毫秒内。

张建锋表示，钉钉希望为企业数字化提供一个统一的软件界面，不用每个软件单独装一个APP。此外，钉钉提供了非常多的基础能力，例如通讯录、组织架构、权限控制、办公、文档、沟通等，并提供低代码这样的易用技术，可以让企业更快速地开发应用。

“云计算越来越接近进入下一个时代——全新的架构定义，全新的软件界面，硬件加速。我们错过了PC时代，但云这个时代大家起步是一样的。现在是重新定义云的窗口期，如果我们定义好了，中国就可以在下一个技术时代有自己的一席之地。”张建锋表示。

(责编：董童、李源)