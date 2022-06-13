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助力乡村振兴 现代农业产业园区建设提速

2022年06月13日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者夏晓伦）近日，财政部、农业农村部发布2022年重点强农惠农政策，在农业全产业链提升方面，要求统筹布局建设一批国家现代农业产业园、优势特色产业集群和农业产业强镇。

公开资料显示，自2017年中央部署建设国家现代农业产业园以来，我国已批准创建百余个国家级现代农业产业园，各地还创建了千余个省级现代农业产业园和一大批市县级现代农业产业园，基本形成了以园区化推动现代农业发展的格局。

今年3月，农业农村部、财政部发布通知指出，在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇。

随后，农业农村部、国家乡村振兴局联合印发相关文件，鼓励社会资本开发特色农业农村资源，支持农业现代化示范区主导产业全产业链升级，积极参与建设现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇、渔港经济区。

有专家指出，现代农业产业园区已成为推动乡村产业振兴的有力抓手。以河北保定沃土现代农业产业园区为例，该园区位于保定市满城区南韩村镇孙村，总面积1500亩，园内划分果蔬种植和肉牛饲养两个功能区。据了解，该园区是集草莓蔬菜周年生产、畜牧养殖、林果种植、果蔬贮存保鲜、观光采摘于一体的高效益、多功能的农业循环经济示范园区。

园区相关负责人告诉记者，近年来，园区实行“公司+合作社+家庭农场+农户”运作模式，推动特色产业规模化、标准化、绿色化发展，提升园区基础设施水平和草莓、肉牛等农产品质量。并搭建网上电商平台，助推农产品销往全国各地。同时，园区还大力发展生态采摘观光农业, 吸引众多游客前来观光体验，促进当地群众增收。

“我们将以该园区为依托，利用本地土地、文化、自然、特色农产品等资源，整合区域内各类经营主体，着力打造集果蔬采摘、休闲旅游、生态牧场、电商经济于一体的草莓经济小镇，带动当地群众增收致富，推进乡村振兴。”满城区相关负责人表示。

对此，上述专家建议，各地产业园要进一步引进先进技术对传统农业产业进行升级改造，积极推广农业绿色、低碳、循环发展模式，推动优质农产品供给能力的提升，实现了农业的可持续发展。

(责编：鲁婧、吕骞)

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