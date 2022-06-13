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国办：2025年底前基本完成城市燃气管道等老化更新改造

2022年06月13日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者申佳平）日前，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022－2025年）》（以下简称《实施方案》），要求2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。

“城市燃气管道等老化更新改造是重大民生工程和发展工程，有利于维护人民群众生命财产安全，有利于维护城市安全运行，有利于促进有效投资、扩大国内需求，对推动城市更新、满足人民群众美好生活需要具有十分重要的意义。”国家发展改革委有关负责同志透露，截至2020年底，全国城市和县城燃气管道约105万公里，供水管道约127万公里，排水管道约102万公里，供热管道约48万公里。但同时，当前城市燃气、供水、排水、供热等管道老化问题凸显，影响日常保供和安全运行，特别是管道燃气事故不时发生，严重威胁人民群众生命财产安全，亟需加快更新改造，消除安全隐患。

《实施方案》提出，坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造，加快推进城市燃气管道等老化更新改造，加强市政基础设施体系化建设，保障安全运行，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展，让人民群众生活更安全、更舒心、更美好。

《实施方案》要求，在全面摸清城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。同时，共明确了四条工作原则。

一是聚焦重点、安全第一。以人为本，从保障人民群众生命财产安全出发，加快更新改造城市燃气等老化管道和设施；聚焦重点，排查治理城市管道安全隐患，立即改造存在安全隐患的城市燃气管道等，促进市政基础设施安全可持续发展。

二是摸清底数、系统治理。全面普查、科学评估，抓紧编制各地方城市燃气管道等老化更新改造方案；坚持目标导向、问题导向，积极运用新设备、新技术、新工艺，系统开展城市燃气管道等老化更新改造。

三是因地制宜、统筹施策。从当地实际出发，科学确定更新改造范围和标准，明确目标和任务，不搞“一刀切”、不层层下指标，避免“运动式”更新改造；将城市作为有机生命体，统筹推进城市燃气管道等老化更新改造与市政建设，避免“马路拉链”。

四是建管并重、长效管理。严格落实各方责任，加强普查评估和更新改造全过程管理，确保质量和安全；坚持标本兼治，完善管理制度规范，加强城市燃气管道等运维养护，健全安全管理长效机制。

此外，《实施方案》从四个方面部署了重点工作。一是明确任务。明确更新改造对象范围，合理确定更新改造标准，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。二是加快组织实施。加强统筹协调，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。三是加大政策支持力度。落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度，落实税费减免政策。四是完善配套措施。加快项目审批，切实做好价格管理工作，加强技术标准支撑，强化市场治理和监管，推动法治化和规范化管理，强化组织保障。

(责编：申佳平、吕骞)

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