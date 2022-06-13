人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国民航局消息，6月10日，民航局向厦门航空MF830等5个航班发出熔断指令。

根据民航局通报，5月31日入境的厦门航MF830航班（洛杉矶至厦门）确诊新冠肺炎旅客5例；6月3日入境的东航MU2574航班（万象至昆明）确诊新冠肺炎旅客5例。自6月20日起，分别暂停上述两个航班运行2班。熔断的航班量不得用于其他航线。

外航方面，6月2日入境的泰国越捷航空股份有限公司VZ3560航班（曼谷至昆明）确诊新冠肺炎旅客5例；6月3日入境的日本航空公司JL087航班（东京至广州）确诊新冠肺炎旅客6例；6月4日入境的阿联酋航空公司EK362航班（迪拜至广州）确诊新冠肺炎旅客6例。自6月20日起，分别暂停上述3个航班运行2班。熔断的航班量均不得用于其他航线。

民航局要求，各航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

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