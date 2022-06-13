新华社北京6月13日电（记者高敬）记者13日从生态环境部获悉，近日17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》，提出到2035年，气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平，气候风险管理和防范体系基本成熟，重特大气候相关灾害风险得到有效防控，适应气候变化技术体系和标准体系更加完善，全社会适应气候变化能力显著提升，气候适应型社会基本建成。

专家表示，这是实施积极应对气候变化国家战略、强化适应气候变化工作的重要举措。

适应和减缓是应对气候变化的两大对策。减缓强调温室气体减排与增加碳汇，适应强调防范和降低气候变化的不利影响与风险，二者相辅相成，缺一不可。

我国位于全球气候敏感区，易受气候变化不利影响。随着全球气候进一步变暖，气候变化所带来的长期不利影响和突发极端事件，对我国经济社会发展和人民生产生活安全所造成的威胁将日益严重。

2013年我国发布《国家适应气候变化战略》，首次将适应气候变化提高到国家战略高度，推动重点领域和区域积极探索趋利避害的适应行动，取得了积极进展与成效。

与2013年《国家适应气候变化战略》相比，《国家适应气候变化战略2035》具有四个特征：

一是更加突出气候变化监测预警和风险管理，提出完善气候变化观测网络、强化监测预测预警、加强气候变化影响和风险评估、强化综合防灾减灾等任务举措；

二是划分自然生态系统和经济社会系统两个维度，分别明确了水资源、陆地生态系统、海洋与海岸带以及农业与粮食安全、健康与公共卫生、基础设施与重大工程、城市与人居环境等重点领域适应任务；

三是多层面构建适应气候变化区域格局，将适应气候变化与国土空间规划结合，并考虑气候变化及其影响和风险的区域差异，提出提升重大战略区域适应气候变化能力；

四是更加注重机制建设和部门协调，进一步强化组织实施、财政金融支撑、科技支撑、能力建设、国际合作等保障措施。

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