人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国到2035年要基本建成气候适应型社会

2022年06月13日23:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月13日电（记者高敬）记者13日从生态环境部获悉，近日17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》，提出到2035年，气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平，气候风险管理和防范体系基本成熟，重特大气候相关灾害风险得到有效防控，适应气候变化技术体系和标准体系更加完善，全社会适应气候变化能力显著提升，气候适应型社会基本建成。

　　专家表示，这是实施积极应对气候变化国家战略、强化适应气候变化工作的重要举措。

　　适应和减缓是应对气候变化的两大对策。减缓强调温室气体减排与增加碳汇，适应强调防范和降低气候变化的不利影响与风险，二者相辅相成，缺一不可。

　　我国位于全球气候敏感区，易受气候变化不利影响。随着全球气候进一步变暖，气候变化所带来的长期不利影响和突发极端事件，对我国经济社会发展和人民生产生活安全所造成的威胁将日益严重。

　　2013年我国发布《国家适应气候变化战略》，首次将适应气候变化提高到国家战略高度，推动重点领域和区域积极探索趋利避害的适应行动，取得了积极进展与成效。

　　与2013年《国家适应气候变化战略》相比，《国家适应气候变化战略2035》具有四个特征：

　　一是更加突出气候变化监测预警和风险管理，提出完善气候变化观测网络、强化监测预测预警、加强气候变化影响和风险评估、强化综合防灾减灾等任务举措；

　　二是划分自然生态系统和经济社会系统两个维度，分别明确了水资源、陆地生态系统、海洋与海岸带以及农业与粮食安全、健康与公共卫生、基础设施与重大工程、城市与人居环境等重点领域适应任务；

　　三是多层面构建适应气候变化区域格局，将适应气候变化与国土空间规划结合，并考虑气候变化及其影响和风险的区域差异，提出提升重大战略区域适应气候变化能力；

　　四是更加注重机制建设和部门协调，进一步强化组织实施、财政金融支撑、科技支撑、能力建设、国际合作等保障措施。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
民航局：向厦门航空MF830等5个航班发出熔断指令
　　人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国民航局消息，6月10日，民航局向厦门航空MF830等5个航班发出熔断指令。 根据民航局通报，5月31日入境的厦门航MF830航班（洛杉矶至厦门）确诊新冠肺炎旅客5例；6月3日入境的东航MU2574航班（万象至昆明）确诊新冠肺炎旅客5例。…
国办：2025年底前基本完成城市燃气管道等老化更新改造
　　人民网北京6月13日电 （记者申佳平）日前，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022－2025年）》（以下简称《实施方案》），要求2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部