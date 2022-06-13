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两部门：聚焦水利建设重点领域做好金融服务

2022年06月13日23:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月13日电　中国人民银行、水利部13日部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。两部门强调，要抓住关键，聚焦水利建设重点领域做好金融服务。

　　在两部门13日召开的金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议上，人民银行强调，各金融机构要配合好水利部门和水利企业，统筹发展和安全，突出重点、锐意创新、防范风险，聚焦国家水网主骨架和南水北调等重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域，发挥好水利基础设施建设扩大有效投资、拉动经济发展的作用。

　　人民银行要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。

　　此外，会议还提出，要创新还款来源、抵押担保等产品模式，发挥部门合力做好对水利项目的金融服务。要坚持市场化、法治化原则，自主审贷、自担风险，守住合规底线。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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