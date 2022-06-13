本报记者 乔栋

开栏的话

习近平总书记在四川考察时强调，当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。

今年以来，困难高校毕业生的就业情况如何？得到了哪些帮助和支持？今日起，本版推出“帮扶困难高校毕业生就业”系列报道，呈现各地的帮扶政策、服务举措，敬请关注。

“对未来，我已经做好了准备。”不久前，山西太原理工大学学生王佳琪顺利地找到了心仪的工作。她来自太行山区一个脱贫家庭，在学校期间，参加了学校组织的就业培训课程和“暑期就业夏令营”，去新疆一家企业进行了短期实训。“去西部的实训经历，让我更加坚定了自己的理想。夏令营活动，让我近距离感受到用人企业的实际情况，就业目标进一步清晰。”6月初，王佳琪通过了“西部计划”的面试，即将奔赴新疆接受基层岗位的锻炼。

来自脱贫家庭等低收入家庭的毕业生，是太原理工大学重点关注的就业群体。“除了日常在学校学习过程中的助学关怀，在就业上我们也采取了一系列措施。”梁婧是学校学生就业指导中心就业指导科科长。她组织、参与的“宏志助航”计划是一项面向低收入家庭高校毕业生的就业帮扶项目，为很多生活困难学生带来了人生的改变。

“培训之前，我们面向1489名家庭经济困难毕业生进行了线上问卷调查，面向120名家庭经济困难毕业生开展线下‘一对一’访谈，从他们的角度出发进行培训课程设置。”梁婧介绍，在充分了解低收入家庭学生就业需求的基础上，太原理工大学面向校内外招募讲师62人，提前演练预案、反复推敲课程，用10堂课的内容设置，完成对低收入家庭学生这个群体的就业培训。

重体验、互动式，是“宏志助航”计划就业培训课程的特点。“以前的‘大课’偏理论实践。借助‘宏志助航’计划，我们进行了就业培训课程的改革。我们提出，理论的传授部分只占到全部课程的30%，更多通过模拟、实践和探索环节来提炼‘真东西’。”梁婧还是“面试技巧”课程的讲师，“比如求职信息搜集，我们会现场模拟结构化面试、半结构化面试、无领导小组面试，让学生在学校里体验职场面试环节。通过这样的方式，对学员技能、态度、情感综合提升。”

王佳琪也参加了这个培训课程。“我对自己很了解，自信心不足、对未来求职方向不明确是短板。参加了‘宏志助航’计划的前3节课程后，我完成了‘自我探索’，发现了自己的兴趣和价值观所在，也就确定了未来求职目标——去基层做一些体现自我价值的事情。”

“培训前重方案调研、培训中重管理服务、培训后重评价反馈，形成管理和服务的有效闭环，不断完善我校低收入家庭毕业生就业帮扶机制，引导学生在国家需要的地方建功立业，让学生学有所成、业有所就。”太原理工大学党委书记郑强介绍，去年，太原理工大学还举办了“宏志”专场招聘活动，从系统学分、专场招聘、重点帮扶3个方面让学生培训后充满获得感，保证就业帮扶“不离线”，温情助力“不掉线”。截至今年5月，一期培训学员就业率达70.3%。

今年，太原理工大学有10082名毕业生。学校学生就业指导中心副主任高长春介绍：“今年，受到疫情影响，太原市的更多招聘活动转到线上。目前为止，我们的就业率与去年持平，高于平均水平。” 这离不开多方面的努力。围绕“育人”与“就业”，太原理工大学形成了自己的办法。“学校在低年级推行职业规划，高年级开展就业指导，帮助学生进行职业探索和职业能力培养。”高长春介绍，学校从大一到大四全流程把就业融入课程设置，从学生价值塑造、身心健康、职业发展、就业素质等多方面进行就业能力提升。2021年6月至今，共有65000余人次参与课程学习，开设生涯规划就业指导课程524次。除此之外，还通过开展求职训练营、简历大赛、夏令营暑假就业实践等活动，开展“实践育人”与“协同育人”。

“共享就业”是太原理工大学的就业“名片”。郑强介绍：“去年，我们组织了华北、东北地区的83所高校就业联盟，共享大学生就业的资源、渠道和职位。”太原理工大学与浙江省台州市一直保持密切的“市校合作”。此前台州市一些企业对艺术类专业岗位有需求——这并非工科突出的太原理工大学的强项。太原理工大学随即把这一“资源”对接到山西省其他高校，并促成了这些学校毕业生与台州企业的就业对接。截至5月30日，太原理工大学毕业生总体就业率为67.9%，较2021年同期提高4.55%，稳居全省高校前列。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 14 版）

(责编：曹淼、李源)