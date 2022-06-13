我是太原理工大学的应届毕业生，来自山西省大同市广灵县。家里原先是建档立卡贫困家庭。2020年，广灵县整体脱贫，家里也摘掉了穷帽。大学4年，我在经济上基本没有给父母添过负担：每年住宿费、学费6500元来自助学贷款，生活费则靠自己勤工俭学的收入。现在，家里日子越来越好，我希望自己能找到一份合适的工作，先把助学贷款还完，然后尽可能补贴家里。

我们学校针对困难家庭学生就业推出了“宏志助航”计划，我是第一批学员。计划的前3节课程，是帮我找准工作坐标。经过测试，我发现自己自律性强、执行力强，适合在纪律要求高的企业或者单位工作。但我还有困惑，学校学生就业指导中心的梁婧老师和我谈心，听我对职业的想法，并从专业角度帮我分析，寻找工作定位。

“宏志助航”计划是实操性很强的培训课程，在我的就业面试中起到了至关重要的作用。今年4月，通过手机视频会议，我与其他19名毕业生一同参加了南方某电路公司的视频面试。这是个开放性很高的无领导小组面试——面试官只宣读了面试题目以及注意事项，剩下的时间全交给毕业生们“自由发挥”。在这个过程中，面试官主要观察毕业生的沟通能力、解决问题的能力。

面试的场景在培训课程中出现过。在征得大家同意后，我临时客串起“主持人”等角色。在大家发言结束后，我又将大家的意见进行汇总提炼，并经征询大家无异议后，向面试官进行了汇报。

要想学得好，就要比别人起得早。这是我常对自己说的话。之所以面试时从容得当，是因为我在“宏志助航”计划的培训课程中，现场实操过同样的形式。面试没有标准答案，考官主要观察求职者的应变、组织和沟通能力。大部分毕业生对这个面试形式比较陌生，容易产生慌乱情绪，但我参加过类似的培训课程，对这里面的关键环节比较熟悉，所以能从容应对。

我最终顺利通过面试，得到了工作。我即将踏上前往广州的列车。对于人生的第一趟远行，我感到挺轻松。电路工程师，起薪10多万元，食宿问题也不用愁，挺好。这是人生的一个新起点，我肯定能发现不一样的风景。

（本报记者乔栋采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 14 版）

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