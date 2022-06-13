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国家乡村振兴局：“雨露计划+”启动 就业促进行动巩固脱贫成果

2022年06月13日09:30 | 来源：新华社
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原标题：我国启动“雨露计划+”就业促进行动巩固脱贫成果

　    国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，实施“雨露计划+”就业促进行动是提高脱贫家庭新成长劳动力技术技能水平、促进实现更加充分和更高质量就业的有效途径，将为脱贫家庭实现就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果打下坚实基础，为扩大乡村人才供给、促进乡村全面振兴提供有力支撑。

　　刘焕鑫是在近日举行的“雨露计划+”就业促进行动启动仪式上作出的上述表述。

　　“雨露计划”作为一项为曾经的贫困家庭量身打造的职业技能提升计划，在脱贫攻坚期间，累计惠及800多万贫困家庭新成长劳动力，带动1500多万贫困人口脱贫。

　　刘焕鑫介绍，这次启动实施的“雨露计划+”就业促进行动，将帮扶对象由脱贫家庭扩展到了脱贫家庭和防止返贫监测对象家庭，将支持范围由职业教育环节延伸到了就业帮扶环节。

　　刘焕鑫表示，我们要充分发挥“雨露计划+”就业促进行动“帮就业”的关键作用，实现稳定就业一人、巩固脱贫成果一家，坚决防止因就业困难或就业不稳导致规模性返贫问题发生。

　　下一步，国家乡村振兴局将全面摸清底数，组织引导脱贫家庭、防止返贫监测对象家庭新成长劳动力接受职业教育；健全工作机制，畅通“校门”到“厂门”的绿色通道；成立“雨露计划+”就业促进联盟，增强就业帮扶精准度；着力提升重点区域脱贫家庭新成长劳动力入读率、就业率；建立完善“雨露计划+”就业促进行动成效评估和报告机制。（记者侯雪静）

(责编：曹淼、李源)

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