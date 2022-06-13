原标题：贵阳高新区以“组合拳”助在黔高校毕业生就业创业

“这是一次难得的系统化就业求职培训，帮助我们提升求职能力的同时，更进一步拓宽了我们的就业渠道。”6月10日，说起参加创业带动就业训练营的感受，贵州师范大学大四学生张富翔直呼受益匪浅。

今年以来，贵阳高新区深入贯彻落实“筑人才·强省会”高校毕业生创业就业行动，在贵州理工大学、贵州师范大学相继举办创业带动就业训练营，邀请专家精心调研谋划，构建2天集中训练和2周跟踪帮扶的“2+2”就业创业训练模式，为高校大学生提供精准的人才需求岗位、精准的创业就业意向、精准的就业创业辅导服务，帮助更多高校毕业生落户贵阳、扎根贵阳、共建贵阳。

依托今年5月“人才月”系列活动，该区发布256家重点企业岗位986个，深挖人才需求3918人，举办线上线下引才活动23场，联合高校开展合作交流与访企业拓岗活动12次，累计促成1362名高校毕业生落地就业，兑现首批引才补贴39.05万元，推动在黔高校毕业生到贵阳贵安就业创业。

该区建立了工管委领导“一对一挂包联系”制度和人才专员服务制度，组建人才服务队伍23支，就对接沟通、人才需求征集、制作设计、汇编政策等工作进行任务分工，合力推进各项任务开展，确保工作落实到位。同时，该区通过“贵阳高新人才”“高新视界”微信公众号，联动行业主管部门，以广发通知和重点企业一对一联系等方式，深挖企业人才需求；搭建人才专员工作微信群、参会企业联系群、人才工作宣传报道群，建立协调联络机制，实时进行工作任务分工、动态沟通调度。

此外，立足自身建设实际需求，建立区急需紧缺人才信息登记制度，对意向人才进行信息登记，充实园区建设人才资源库，并开辟多元投递渠道，同步开设人才信息投递端口，实现人才扫码投简历，节省用人单位招才成本，提高供需匹配成功率。

6月，高校毕业生求职进入“关键时刻”，贵阳高新区推出更有温度、更有力度的举措，在他们的协调下，贵州医科大学神奇民族医药学院与贵州汉方药业有限公司、贵州金域医学检验有限公司签订校企合作协议，贵阳人文科技学院与贵州多彩宝公司、贵阳世纪恒通有限公司签订校企合作协议，2所学校和4家企业将在人才培养培训、科学技术研究等方面开展深度合作。启动“青年科技人才培养计划”，整合政府、高校、科研院所、培训机构以及非公企业资源，每月邀请高校科研院所专家、龙头企业技术负责人、金融机构投资人等不同领域专家学者举办理论学习和专题培训讲座，助力园区青年科技人才提升理论水平和实践能力。（记者 杨唯）

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