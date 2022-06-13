原标题：让职教毕业生更充分更高质量就业

“心里的石头终于落地了，现在就看我选择去哪家公司了，非常感谢学校和政府部门组织的这次招聘活动。”尚未毕业，贵州职业技术学院2022届毕业生谢洪浩已经有了不错的就业选择。

5月24日，在该校举行的第一场线下校园招聘会上，谢洪浩投出了3份简历，经过面试后，2家外地公司向他抛出橄榄枝。“我对未来的规划是先工作几年，积累经验后再回到贵州创业，闯出一片天地。”谢洪浩对记者说。

教育部数据显示，2022届全国高校毕业生达1076万人，同比增加167万人，再创历史新高。贵州省2022届高校毕业生27.3万人，同比增加5.3万人。如今，贵州省职业院校在校生规模已超省内本科院校，是毕业生的重要组成部分。

近段时间以来，贵州各职业院校多措并举切实做好2022届毕业生就业工作，千方百计帮助毕业生实现更充分更高质量的就业。

学校+企业 增加就业岗位

今年2月，贵州省教育厅发布通知，从围绕省内重大产业引导就业、打造就业实习实践平台、扩大科研助理和订单班招聘等20个方面，不断压实和完善政策举措，进一步做好包括职业院校毕业生在内的全省高校毕业生就业工作。

一直以来，贵州各大职业院校都把解决毕业生就业问题放在突出位置，强化就业、专业、企业之间的联动，精准发力，从中挖掘更多的就业资源。2022年贵州省政府工作报告提出的“十件民生实事”中，保障好重点群体就业位列首位，明确今年贵州要实现高职院校“订单班”毕业就业1.5万人。

面对复杂严峻的就业形势，2022年3月，教育部部署开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动。随即，贵州各职业院校结合自身办学实际，纷纷走进政府部门、园区、企业，努力为毕业生扩充更多的优质岗位资源。

安顺职业技术学院党委书记许志一行，走访了中国人寿保险有限公司安顺分公司等4家本地企业，为该校毕业生新增近100个就业岗位。贵州水利水电职业技术学院党委副书记、院长陈海梁一行走出贵州，走访了苏州香格里拉大酒店等10多家企业，了解行业最新动态和企业用人需求等信息。

截至目前，贵州水利水电职院与200余家企业建立校企合作关系，实现双主体育人。陈海梁表示，产教融合有效提升了学生就业竞争力，构建校企命运共同体，满足双方的需求。

线上+线下 夯实就业市场

每年3月至6月，是全省高校校园招聘服务季，期间，贵州各高校每周至少举办1场中小型专场招聘会，每月至少举办1场大型综合招聘会。

各职业院校充分发挥校园招聘主渠道作用，切实加强校园招聘市场建设。贵州工商职业学院5月27日举办的校园招聘会上，480余名毕业生初步达成就业意向。有5000余人毕业生的贵州职业技术学院，截至目前，提供岗位已达2.5万余个，达到5:1的岗位选择空间。该校招生就业指导中心主任张杰表示，接下来，学院争取将选择空间扩大至7:1。

“互联网+就业”模式的“云招聘”成为当下校招的主流。“职业院校比较特殊，很多学生还在校外顶岗实习，加上疫情防控的需要，主要以线上招聘为主。”贵州轻工职院招生就业指导办公室副主任吴玫说，开学后，学校每周都有带岗直播活动，每次涉及企业5家左右。此外，还举办20多场网络招聘会，共计为学生提供8000多个工作岗位。

为充分激发学生的创业就业积极性，贵州职业院校出台了相应的激励政策。对于就业困难的毕业生，各校也在完善帮扶机制，实施专人专账管理，当好学生的“就业管家”，让毕业生就业市场更加广阔。

短期+长期 优化就业服务

当前，各职业院校正纷纷按照省教育厅的要求，在就业人员、就业场地、就业经费等方面下功夫，建立就业考核机制，明确分工，层层压实责任，构建毕业生就业工作共同体。

如何正确看待在省内或省外就业、如何结合社会未来发展趋势选择企业及岗位、职业人与学生的区别……近期，贵州机电职业技术学院开办讲座，邀请京东贵州分公司招聘经理付乐为毕业生们支招。各院校通过邀请毕业校友分享、企业管理者解读等多种方式，引导毕业生树立正确的职业观、就业观和择业观。

“就业是一项系统工程，但最终需落到学生身上。下一步，我们将继续完善就业指导课程，打造适用于职业教育的省级精品课，将职业生涯发展教育与就业指导贯穿人才培养全过程，帮助学生实现高质量就业。”吴玫说。

除了努力完成2022年的短期就业目标，近期，贵州各职业院校也在借助开放日系列活动、职业教育活动周等契机，通过现场讲解、实际操作、实物作品展览等方式，向社会展示办学特色、发展成果、创新创业等方面的成就，不断增强职业教育的社会认可度，着眼长远，促进毕业生就业。（记者 潘晓飞）

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