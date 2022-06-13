赵洪杰 刘兵

原标题：让更多“千里马”在山东创新创业赛道上竞相奔腾

人是事业发展最关键的因素。建设新时代社会主义现代化强省，首在得人，必须更好培养人才、发现人才、珍惜人才、凝聚人才、使用人才。省第十二次党代会提出，引育一流创新人才，让更多“千里马”在山东创新创业赛道上竞相奔腾。

在全省上下深入学习贯彻省第十二次党代会精神之际，6月9日下午，省委人才座谈会在济南召开。来自全省各条战线、各个领域的优秀专家人才代表齐聚济南，围绕强化人才引育创新、更好发挥人才引领作用等，谈体会、话建议，为打造具有山东特色的新时代人才集聚高地凝聚共识、贡献智慧。

“真切感受到山东对人才工作的高度重视”

“在省第十二次党代会胜利闭幕不久，省委召开人才座谈会，凸显了省委对人才工作的重视，彰显了省委坚持人才引领发展战略的坚定决心。”中国工程院院士、康复大学（筹）校长董尔丹说。

中国工程院院士、国家海洋监测设备工程技术研究中心主任、山东省科学院海洋仪器仪表研究所研究员王军成深有感触。“近年来，人才队伍规模素质持续提升，全省人才资源总量超过1500万，位居全国第三；住鲁两院院士和海外学术机构院士达到114位，国家级省级领军人才4300多名，近三年集聚高校毕业生青年人才218万余人。”王军成说，各层次、各类别人才的集聚，为打造新时代人才集聚高地打下了坚实基础。

不仅是人才队伍规模素质持续提升，人才培养集聚能力也在不断增强。2017年8月，北京大学与山东省签署了共建北京大学现代农业研究院协议。美国国家科学院院士，北京大学现代农业研究院院长、首席科学家，潍坊现代农业山东省实验室主任邓兴旺介绍，研究院是北京大学在京外设立的首个高端农业类新型研发机构，在山东省和潍坊市的大力支持下，目前初步形成了“三高”布局：核心团队达到国际最高水准、仪器设备达到全球最先进水平、科研环境可与全球最高水平媲美。

“山东在创新政策、搭建平台、打造环境等方面，推出一系列新思路新举措，让我真切感受到山东对人才工作的高度重视。”邓兴旺说。

近年来，以中科院海洋大科学研究中心、中科院济南科创城等为代表的一批国家战略创新力量相继落户山东，山东产业技术研究院、高等技术研究院、能源研究院、未来网络研究院高标建成，高能级创新平台和新型研发机构加快发展，为广大人才干事创业提供了广阔舞台。与此同时，高水平大学和高水平学科“双高”建设成效明显，博士、硕士学位授权点分别增至191个、978个，人才培养能力持续提升。院士恳谈会、人才创新发展大会、海洽会、名校人才直通车等品牌人才活动影响力与日俱增，越来越多人才看好山东、选择山东。

“进入发展新阶段，山东更加需要人才、渴盼人才”

随着省第十二次党代会的胜利召开，我省人才创新创业舞台更加宽广，热情更为高涨。“省第十二次党代会对做好新时代人才工作提出了新的更高要求。山东发展进入全面求强、大踏步向现代化迈进的新阶段，可以说比任何时候都更加需要人才、渴盼人才。”中国工程院院士、山东省肿瘤医院院长、山东省高层次人才发展促进会会长于金明说。

着眼未来，我省提出全力争取融入国家人才发展战略布局，构建具有山东特色的“2+N”人才发展雁阵格局。一方面，支持济南、青岛发挥“头雁”作用，全力创建国家吸引和集聚人才的平台。另一方面，鼓励各市依托各类园区、平台，着力塑造一批富有创新创业活力的人才集聚区，形成“雁群”，促进全省区域人才竞争力持续提升。

近年来，潍柴集团依托美国、德国、日本三个离岸研发中心和一系列海外产业平台，引进高端人才300余名，为企业高质量高速度发展提供了有力人才支撑。“希望有关部门支持像潍柴这样的重点企业更大力度‘走出去’，到海外设立分公司或离岸研发中心、海外孵化器、产业园区等，加大企业引进海外离岸人才支持力度，就地吸引集聚更多海外人才为我所用。”潍柴动力股份有限公司党委委员、执行总裁、副总设计师、副总工程师陈文淼说。

在打造一流人才队伍上走在前，必须着力塑造用好战略科学家队伍，着力打造一流科技领军人才和高水平创新团队，着力集聚和支持青年科技人才，着力建设卓越工程师和高技能人才队伍。

“我们院内设立了‘伯乐奖’，鼓励主动出击、广揽人才，对于高层次人才和急需紧缺学科带头人，三顾茅庐，真心真金，提供科研经费、安家费和住房补贴，至今已吸引了多位国家队高层次人才主动加盟。”于金明说，省肿瘤医院不仅要培养集战略家和科学家于一身的战略科学家，还要重点培养青年科技人才，支持他们挑大梁、当主角。这两年，医院大胆启用选拔年轻同志，一大批青年人才脱颖而出，目前已经形成了“70后”掌舵、“80后”领军、“90后”骨干的可喜局面。

群星闪耀创新山东，哲学家和科学家都不可或缺

强省建设，强在各个方面，不仅需要科学家、企业家、金融家，也需要哲学家、文学家、艺术家。山东大学讲席教授、山东大学儒学高等研究院执行院长、《文史哲》杂志主编王学典表示，哲学社会科学的发达和普及，能够养育人的精神品格、文明素质，能够营造宽松开放、包容和谐的工作环境和生活氛围。“我们要高度重视哲学社会科学，引育更多一流人才，促进文化繁荣兴盛”。

群星闪耀创新山东，哲学家和科学家都不可或缺。我省明确提出，全面加强哲学社会科学、乡村治理、卫生健康等领域人才队伍建设，切实形成各类人才竞相迸发、聪明才智充分涌流的生动局面。

“事业因人才而兴，人才因事业而聚。”新时代社会主义现代化强省建设需要人才、呼唤人才，也必将成就人才。更多优秀人才汇聚齐鲁、创业山东，成就自我与建设强省同频共振，一定能奏响打造具有山东特色的新时代人才集聚高地的铿锵乐章。

(责编：李源、曹淼)