人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

三部门启动“雨露计划+”就业促进行动 带动千万脱贫人口巩固脱贫成果

2022年06月13日09:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月12日电  （记者常钦）记者从国家乡村振兴局获悉：近日，国家乡村振兴局、教育部、人力资源和社会保障部共同启动“雨露计划+”就业促进行动，升级续写雨露计划的“后半篇”文章，组织开展从教育培训到促进就业的全链条、一体式帮扶，帮助雨露计划毕业生实现更加充分、更高质量的就业。截至5月底，全国脱贫人口务工就业3204万人，超额完成年度目标任务。

　　据介绍，“雨露计划+”就业促进行动，将帮扶对象由脱贫家庭扩展到脱贫家庭和防止返贫监测对象家庭，将支持范围由职业教育环节延伸到就业帮扶环节。过渡期内，雨露计划毕业生新增规模将超过300万人，将直接带动约1000万脱贫人口高质量巩固脱贫成果，脱贫家庭新成长劳动力规模将达到568万人。

　　下一步，国家乡村振兴局将会同有关方面，聚焦重点任务和关键环节：在全面摸清底数的基础上，建立数据台账，及时调整、动态管理，建立岗位需求清单；健全产教融合、校企合作机制。通过健全职业教育东西部协作机制、跨地域服务协调机制等，满足多样化就业需求；精准就业帮扶，加强岗位归集，为雨露计划毕业生提供更多的就业岗位，分类开展帮扶。同时还将突出重点区域，聚焦国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁脱贫家庭新成长劳动力。

　　据了解，雨露计划作为一项为贫困家庭量身打造的职业技能提升计划，脱贫攻坚期间，累计惠及800多万贫困家庭新成长劳动力，带动1500多万贫困人口脱贫。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月13日 14 版）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
构建机关事务管理首张概念蓝图 《机关事务管理 术语》国家标准发布实施
　　人民网北京6月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局（标准委）发布了《机关事务管理 术语》国家标准（GB/T 41568-2022），标准由国家机关事务管理局和中国标准化研究院共同起草，并由全国机关事务管理标准化工作组归口管理。 据介绍，《机关事务管理 术语》是机关事务领域第一个基础性、综合性的国家标准，共8章100条，重点明确了机关事务管理的基础概念、经费管理、资产管理、服务管理、公共机构节约能源资源管理、政府采购方面的术语，适用于机关事务工作相关的管理、服务、保障、教育、科研等活动。…
第106届全国糖酒商品交易会将于7月中旬在成都举办
　　人民网北京6月13日电 （记者孙博洋）记者从第106届全国糖酒商品交易会组委会了解到，第106届全国糖酒商品交易会将于2022年7月18日-20日在成都举办。 据了解，全国糖酒商品交易会有着中国食品行业“晴雨表”之称，始于1955年，是中国历史最为悠久的大型专业展会之一，全国糖酒商品交易会业内也称为“糖酒会”每年举办春季和秋季两届，也被称为“春糖会”和“秋糖会”，截至2021年已经举办105届。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部