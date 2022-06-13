三部门启动“雨露计划+”就业促进行动 带动千万脱贫人口巩固脱贫成果
2022年06月13日09:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月12日电 （记者常钦）记者从国家乡村振兴局获悉：近日，国家乡村振兴局、教育部、人力资源和社会保障部共同启动“雨露计划+”就业促进行动，升级续写雨露计划的“后半篇”文章，组织开展从教育培训到促进就业的全链条、一体式帮扶，帮助雨露计划毕业生实现更加充分、更高质量的就业。截至5月底，全国脱贫人口务工就业3204万人，超额完成年度目标任务。
据介绍，“雨露计划+”就业促进行动，将帮扶对象由脱贫家庭扩展到脱贫家庭和防止返贫监测对象家庭，将支持范围由职业教育环节延伸到就业帮扶环节。过渡期内，雨露计划毕业生新增规模将超过300万人，将直接带动约1000万脱贫人口高质量巩固脱贫成果，脱贫家庭新成长劳动力规模将达到568万人。
下一步，国家乡村振兴局将会同有关方面，聚焦重点任务和关键环节：在全面摸清底数的基础上，建立数据台账，及时调整、动态管理，建立岗位需求清单；健全产教融合、校企合作机制。通过健全职业教育东西部协作机制、跨地域服务协调机制等，满足多样化就业需求；精准就业帮扶，加强岗位归集，为雨露计划毕业生提供更多的就业岗位，分类开展帮扶。同时还将突出重点区域，聚焦国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁脱贫家庭新成长劳动力。
据了解，雨露计划作为一项为贫困家庭量身打造的职业技能提升计划，脱贫攻坚期间，累计惠及800多万贫困家庭新成长劳动力，带动1500多万贫困人口脱贫。
《 人民日报 》（ 2022年06月13日 14 版）
(责编：曹淼、李源)
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