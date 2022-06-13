原标题：广西2022届综合性高校毕业生就业双选会举行

为贯彻国家和自治区“稳就业”“保就业”决策部署，扎实做好“六稳”“六保”任务工作，6月12日，由自治区教育厅主办、广西民族大学承办、广西大学生就业服务中心协办的广西2022届综合性高校毕业生就业双选会暨广西“少数民族高层次骨干人才计划”毕业研究生就业双选会在广西民族大学思源湖校区举行。

双选会参会单位近180家，提供约6000个需求岗位，参会单位重点涉及教育、农业、金融、互联网、物流、法律、医疗、计算机、零售、电子、建筑等多个行业。本场双选会采取线上线下同步举办的形式，为因疫情防控等原因未能参会的用人单位及高校毕业生提供网络沟通交流渠道。自双选会消息发布以来，已有18万多人次关注。据统计，本场双选会共有近20所区内高校组团参会，现场参会高校学生约3000人。此外，双选会现场还安排了就业指导专区、简历问诊专区、党员先锋服务专区、企业服务专区、学生临时休息专区、高校大本营等服务点。

为做好疫情防控工作，双选会分别设置了用人单位及高校学生入场专用通道，做好参会人员体温测量、出示健康码、行程卡、48小时核酸检测报告等流程，会议现场还要求所有人员参会过程中做好个人卫生防护，保持安全距离，全程佩戴口罩，各高校师生通过“点对点”包车接送参会，实行闭环管理，确保了双选会顺利、有序举行。

本次双选会抓住2022届毕业生离校前最关键的时机，全力以赴为未就业毕业生提供就业机会。目前，自治区教育厅正以“百日冲刺”状态全力做好高校毕业生就业工作，引导高校毕业生留桂就业创业。（刘琴）

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