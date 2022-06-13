原标题：积极引导高校毕业生社区就业

日前，江西省民政厅出台《民政助力稳住经济发展的若干举措》（以下简称《举措》），就民政领域助力全省经济发展、兜牢民生底线推出二十条举措。

为牢牢兜住基本民生底线，《举措》提出加大困难群众救助帮扶力度。今年6月，完成社会救助保障提标提补工作，通过财政资金直达机制，及时足额发放补贴。对受疫情影响无法返岗复工、连续三个月无收入来源、生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金。

加大“一老一小”关爱服务力度。全面落实80周岁以上老年人高龄津贴，对符合条件的高龄、失能老年人发放养老服务补贴和护理补贴，为老年人购买意外伤害保险。对年满18周岁新录取和就读大中专院校的孤儿、事实无人抚养儿童，按照每人每学年1万元标准发放助学金。

在开拓民政就业岗位方面，加强养老护理人才队伍建设，免费培训养老院院长600名、养老护理员1.16万人次、专兼职老年社会工作者800名。积极开发社会工作岗位，支持各级民政事业单位设置社会工作岗位，原则上每个社工站配备2名以上专职持证社会工作者。积极引导高校毕业生到社区就业，积极稳妥组织社区专职工作者招聘，加大从高校毕业生中招聘社区干部的力度。动员社会组织参与就业工作，2022年实现平均每1万个社会组织提供4500个就业岗位目标。

大力推进民政项目建设，加快推进养老服务设施建设，采取政府补贴等方式，支持1.2万户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。加快推进儿童福利服务设施建设，支持12个区域性儿童福利机构完善服务设施，支持7个非区域性儿童福利机构向未成年人救助保护机构转型。（记者陈璋）

(责编：曹淼、李源)