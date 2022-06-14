本报记者 王俊岭

今年以来，重庆市铜梁区通过密集出台涉及工业企业发展的金融支持、用工保障、科技创新、人才引进等方面系列措施，助企纾困，促进区域企业健康、可持续发展。图为重庆精鸿益科技股份有限公司工作人员在生产车间内作业。

新华社记者 王全超摄

河北省唐山市近来通过减税降费扶持、房屋租金减免、保障物流畅通等措施，帮助市场主体解决实际困难，促进经济稳增长。今年1至4月份，该市规模以上工业增加值增长5.4%。图为工人在唐山国家高新技术产业开发区一家机器人企业生产车间工作。

新华社记者 杨世尧摄

日前，国家税务总局举行“落实留抵退税政策 助力稳住经济大盘”专题新闻发布会，介绍了留抵退税相关政策的最新进展。数据显示，截至6月9日，已累计新增退税减税降费及缓税缓费超2万亿元。

“真金白银”直达企业

近段时间来，全国税务系统积极落准落好新的组合式税费支持政策特别是大规模增值税留抵退税政策，让“真金白银”以最快速度直达企业。

国家税务总局新闻发言人荣海楼表示，累计超2万亿元的新增退税减税降费及缓税缓费主要包括三个部分：

一是4月1日至6月9日，已有14250亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税政策1233亿元，已累计有15483亿元退税款退到纳税人账户，超过去年全年办理退税规模的两倍。二是1—4月全国新增减税降费2440亿元，包括小规模纳税人享受增值税优惠政策新增减税335亿元，“六税两费”减半征收政策新增减税降费476亿元，将小型微利企业年应纳税所得额100—300万元部分再减半征收政策新增减税164亿元等。三是继续实施制造业中小微企业缓缴政策累计缓缴税费4289亿元。

具体到大规模增值税留抵退税政策落实方面，4月1日至6月9日期间，微型、小型、中型企业存量留抵税额集中退还基本完成，小微企业依然是受益主体。

“一系列税费支持政策红利逐步释放、成效日渐显现，为市场主体纾困解难、提振发展信心发挥了积极作用。近日，国家税务总局开展了新的组合式税费支持政策落实情况专项评估，共收到1.5万户纳税人意见反馈，98.05%的纳税人对税务部门落实税费支持政策工作表示满意，96.06%的纳税人认为办理相关业务便利度高，92.75%的纳税人认为享受政策获得感明显。”荣海楼说。

有力支撑经济稳定

留抵退税政策起到了哪些作用？国家税务总局货物和劳务税司司长谢文介绍，5月份，全国享受退税企业采购支出同比增长10.9%，较留抵退税前的一季度加快3个百分点，增幅比无退税企业高7.5个百分点。从对企业的抽样调查情况看，退税资金主要用于扩大生产、技术研发、支付薪酬等方面，改善了企业现金流。

助力小微企业纾困加快发展。中小微企业（含个体工商户）是留抵退税政策的主要受益群体，5月份，小微企业中的退税企业销售收入同比增长12.7%，较一季度加快16个百分点，增幅比无退税企业高17.8个百分点。

助力困难地区、困难行业渡过难关。批发零售、民航、旅游、文化艺术等服务业是受疫情影响较大的行业。其中，有81.4万户困难行业企业享受退税2593亿元，其5月份销售收入同比增长8%，较一季度加快6.9个百分点，增幅比无退税企业高14.3个百分点；上海纳税人享受退税526亿元，5月份销售收入达到去年同期的75.9%，较4月份提升24.8个百分点，增幅比无退税企业高出2.4个百分点。

助力重点行业高质量发展。5月份，六大行业退税企业采购支出同比增长14.7%，较一季度加快1.5个百分点，增幅比无退税企业高6.3个百分点；推动六大行业退税企业销售收入同比增长14.3%，较一季度加快2.9个百分点，提升幅度比无退税企业高8.3个百分点，增强了重点领域高质量发展的内生动力。

谢文表示，面对疫情冲击和经济下行压力，退税企业经营投入稳中有升。

强化监督优化服务

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，为进一步落实好留抵退税等新的组合式税费支持政策，今年以来税务部门在全力推进优惠政策落地的基础上，积极主动听取纳税人缴费人等各方意见建议，不断完善和改进服务举措。

自2022年4月起，国家税务总局在全国建立100个基层税务局直联点、100个办税服务厅直联点、每省100个纳税人直联点，直接听取来自第一线的声音。在优化体验方面，税务部门主动邀请各级人大代表、政协委员、特约监督员、企业代表担任税费服务体验师，作为税费服务、政策落实的“监督员”“质检员”，利用线上、线下等不同办理渠道，体验申请、审核等不同业务环节。目前，税费服务体验师达3.7万余名。

“国家税务总局建立稽查、督审、纪检等部门参与的工作协调机制，加强留抵退税内督外查统筹协调。紧盯税务机关和税务人员履职尽责情况，持续推进督察工作，有针对性地部署开展专项督察，确保问题查深查透查到位。加大对骗取留抵退税案件‘一案双查’的力度，严肃查处各类违纪违法行为，切实有效发挥监督合力。”国家税务总局督察内审司司长邓勇说。

荣海楼说，未来，国家税务总局将从落细政策促快享、升级系统增便利、精准辅导广覆盖、广聚众智促改进、内外并重防风险5个方面持续加大力度，不折不扣抓好政策落实。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)