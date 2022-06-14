本报记者 邱海峰

眼下，全国麦收进入后半程，各地捷报频传：在江苏射阳，10多万亩高标准农田里的麦子边收边售，产量高、收益增；在山东东营，盐碱地里的新品种耐盐碱小麦收割测产，亩产增加100多公斤；在湖北钟祥，合作社就近直接帮农民烘干新收小麦，降低产后损失……最新数据显示，目前全国小麦收获已过七成，主产区夏粮收购陆续展开。

从各地实打实收情况看，小麦籽粒饱满，粒重普遍高于常年，质量是近几年最好的一年。国家在全面提高小麦最低收购价格的同时，鼓励“优粮优价”。好粮卖出好价钱，农民钱袋子更鼓、种粮更有劲头。

多地高标准农田迎首个收获季

最近，在江苏省射阳县千秋镇联合村高标准农田示范区内，种粮大户唐广余的1500亩小麦正在收割。“看，这麦子品相好，价钱差不了。”唐广余介绍，新麦刚收，粮食收购点的货车已在等着装车。

聊起这片麦田，唐广余算了笔账：今年平均亩产1400斤左右，比往年高约200斤。麦子质量好，一等麦占比高。再加上今年行情不错，小麦价格每斤比上年高出0.3元左右，增收妥妥的。“去年，这片田刚改造完，相比以前的农田，供水更稳定、抗灾能力更强、种收更方便，这给我们增产增收创造了好条件。”唐广余说。

作为全国粮食生产大县，射阳县去年以来大力推进高标准农田建设。射阳县农业农村局局长乔干群介绍，射阳2021年度实施国家高标准农田建设13.2万亩，项目涉及7个镇、30余个村居。“今年，我们将进一步推进国家高标准农田项目建设，将年亩产1000公斤粮食产能作为核心建设标准。年底前完成2022年度12.67万亩国家高标准农田项目建设，实现国家高标准农田建设项目在县域宜建区域内全覆盖，让农民在更多良田上种粮增收。”乔干群说。

今年麦收期间，多地高标准农田迎来首个收获季。在河南省驻马店市西平县，3.1万亩高标准农田改造项目区的小麦收获进入尾声。西平县农业农村局副局长吴振启介绍，这是西平县推进农田改造后的第一个收获季，从目前情况看，今年产量比往年提高20%左右。“以前因为灌溉条件不行，粮食生产看天收，亩产很少突破1000斤，今年我们这高标准农田小麦亩产明显增加。”

“在建设高标准农田过程中，我们注重改良灌溉模式，保证田地旱能浇、涝能排，推动实现旱涝保收。”吴振启说，“同时依靠新技术手段，建设智慧农业数字大平台，把气象站和虫情测报站等信息汇总到数控中心平台，进行专业分析，及时指导农民种粮，保证高产稳产。”

国家粮食和物资储备局上月发布信息称，今年夏粮收购仍将以市场化收购为主导，同时国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策，小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平较去年全面提高，分别为每50公斤115元、124元、129元、131元。

中储粮集团公司日前已在湖北、江苏、河南、山东、安徽等省份陆续启动小麦轮换收购，收购均价3000-3100元/吨，高于最低收购价水平。中储粮表示，将以此促进广大农民在丰产之年实现增收，积极发挥储备轮换收购对市场化收购的带动作用。

盐碱地上涌现高产新品种

平均亩产460.98公斤！听到结果，胡长海紧绷着的脸上露出了笑容。

在山东省东营市垦利区垦利街道五庄村，胡长海的8亩麦田刚经过一场考核。专家选点，盐碱度测量，亩穗数、穗粒数测算……几道程序后，测产组宣布：在平均3.75‰的中重度盐碱度、一水未浇的情况下，“济麦60”测产平均亩产460.98公斤。

“盐碱地，向来被称为不毛之地，在这上面种小麦，难有高产。再加上之前天气较干，没想过这茬小麦能丰收。”59岁的胡长海说，“按以往经验，这块地只要天旱浇不上水，麦子平均亩产也就300多公斤。以今年这产量算，8亩小麦能多卖2000多元。下茬麦种时，我准备把自家地都种上这个品种。”

今年中央一号文件提出，分类改造盐碱地，推动由主要治理盐碱地适应作物向更多选育耐盐碱植物适应盐碱地转变。从地适种到种适地，越来越多耐盐碱新品种涌现，更多农民尝到了在盐碱地上种粮的甜头。

山东省农科院作物所研究员曹新有介绍，山东常年小麦种植面积约6000万亩，其中缺乏水浇条件的旱地小麦面积达1000万亩以上，此外还有近900万亩盐碱地。“针对这一情况，我们选育了耐干旱、盐碱的小麦新品种‘济麦60’。该品种最大的特点是水旱兼用，对条锈病、叶锈病具有高抗性。在此前的旱地组生产试验中，它比对照品种增产7%以上。下一步，我们将加速培育更加耐盐碱、产量更高的小麦新品种，同步加快新品种示范推广。”

在河北省沧州市，130万亩耐盐碱小麦近期陆续开镰收割。“我这片地种的是‘沧麦6005’，既抗旱又耐盐碱。”谈起今年麦收，“老把式”于连兴很有信心，“根据目前情况看，平均每亩400公斤以上稳了。”

中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员刘小京介绍，自2011年以来，中科院科研团队培育了“小偃60”“小偃155”等耐盐碱抗旱小麦新品种。截至目前，在环渤海低平原中低产田累计示范推广种植400多万亩。“从近些年种植情况看，我们的系列耐盐碱抗旱小麦新品种表现出了较好的增产特性。”

烘干能力提升助农民减损增收

增产之后，如何进一步增收？减损是关键一环。

“麦收之后，得及时晾晒、烘干，否则容易出现霉变情况，粮食生产和农民收益都将受损。”射阳县东兴史冬平粮食烘干中心负责人史明祥说，“今年射阳大力支持农机合作社等新型农业经营主体提供小麦烘干服务，我们从6月1日开始收购小麦烘干，每天烘干能力保持在100吨左右，预计本月25日左右结束。”

聚焦改善粮食产后烘干条件、提高烘干能力，系列政策措施相继推出：中央财政安排农机购置与应用补贴比去年增加了11%，进一步加大对智能高效农机、粮食烘干及成套设施设备的支持力度；农业农村部日前明确要求协调增加小麦晾晒场地和烘干设施供给，努力实现颗粒归仓；国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等6部门发文，提出发挥粮食产后服务中心作用，及时提供清理烘干、储粮保管以及信息、技术等服务。

在湖北，麦收已基本结束，夏粮收购加快推进，各地烘干设备正开足马力全速运转。“现在农民收了麦子后，不用再像往年一样到处找地方晾晒了。”湖北省钟祥市石牌镇王龙巷种植合作社负责人马连芳介绍，合作社在石牌镇每个村都设了收购点，总计有100多个。村民可以直接把含有水分的麦子就近运过来销售，晒粮、烘干都由合作社完成，这可以帮助农民明显减少产后损失，增加收入。

今年，钟祥市小麦种植面积86万亩，全市共安装烘干机196台。马连芳说：“今年是个丰收年，目前已收购粮食比往年同期明显增加。为了充分满足村民售粮需求，我们的烘干设备最近几乎没停过，预计这季能收购、烘干1.5万吨小麦，比去年多出5000多吨。”

“提升粮食烘干能力是让粮食免遭‘仓门灾’的好办法。”湖北省粮食局有关负责人介绍，前两年秋收时，湖北遭受大范围持续降雨，全省粮食产后服务中心烘干粮食过百亿斤，减少潜在损失21亿斤，助农增收24亿元。为加快提升全省粮食烘干能力，省农业农村厅、粮食局等部门专门发文，明确以提升水稻、小麦烘干处理能力为重点，新建一批粮食烘干处理中心（点），助农减损增收，保障粮食安全。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)