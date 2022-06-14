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优选机型设备  推广分段收割

湖北油菜增产有保障

本报记者  强郁文
2022年06月14日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　夏日的油菜田，像一幅油画。在湖北省荆门市掇刀区团林铺镇，一场“油菜机收损失率对比试验”开始了。

　　油菜田被划分成4个同样大小的田块。前两块田采用人工收割，后两块田分别采用两段式机械收割和联合收割。

　　联合收割，农民们很熟悉。收割机将油菜籽带梗绞进肚里，脱粒装仓，秸秆切碎，撒在田间。一次性完成作业，省时又省力。

　　不过，农民裴青云却不大喜欢。

　　“油菜有个特性——角果成熟不同时。”裴青云说，一株油菜，成熟度有时能相差5至7天，“收早了，菜籽藏在壳里，脱不出；收晚了，菜籽一碰就落，损耗大。”

　　为了解决这个问题，荆门市大力推广两段式机械收割。油菜七成熟时，先用割晒机割倒，就地晾晒几天，再用收割机进行捡拾脱粒。

　　油菜七成熟时，上轻下重，很好收割；一旦过熟，就会上重下轻，甚至出现倒伏。荆门市农机发展中心主任张旭东介绍，分段收割减少了触碰造成的损失，晾晒后成熟度基本一致，可以减少脱粒清选时的损失，而且没有了青籽，出油率也更高。

　　收割、称重、测水分，“四块田”试验结果出来了：两段式机械收割损失率最小。

　　“我家的油菜田，今年就用分段收割了！”现场观摩试验的裴青云算了一笔账：单产越高，分段收割的性价比越高。按往年平均产量和价格计算，一亩田能多赚好几十元。

　　今年4月出台的《湖北省推进油菜机收减损工作方案》提出，对亩产150公斤以上，尤其是亩产180公斤以上的高产田，建议采取分段收获方式，力争到2025年，全省分段机收损失率控制在6％以内，并形成油菜机收技术模式和省级地方标准。

　　农民的理念更新了，设备也要跟上。减损机具如何选型，农机部门下了一番功夫。市农机发展中心陆续从各地引进7种不同型号的割晒机，同时鼓励本地农机企业进行自主研发。

　　走进荆门屈家岭车友农业机械有限公司，生产车间门口，专业检测人员围在一台收割机前，拿着尺子仔细测量割台的尺寸。

　　“检测合格后，我们生产的设备就能申请进入农机购置补贴目录了。”公司总经理李洪说，前段时间，一名客户反映种植的油菜秆茎粗壮，普通刀片容易损坏。李洪订购了一批专用刀片，根据客户需求定制适合的产品。

　　听说农机合作社购置了车友公司生产的设备，裴青云立刻联系农机手下了订单。“家里种的是新品种，颗粒大、个头矮、枝蔓少，很适合机收。今年亩产接近200公斤，是个丰收年！”

　　据测算，通过分段收割、机收减损，湖北省今年多收油菜超过5万吨。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月14日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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