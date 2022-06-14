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习近平总书记强调，“要推动乡村人才振兴，把人力资本开发放在首要位置，强化乡村振兴人才支撑”“激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍”。近年来，各地做出了有益探索，下大力气培养、引进、用好人才，吸引各类人才在乡村振兴中建功立业。聪明才智和创造活力在田间地头涌动，乡村振兴的美丽画卷徐徐铺展。

人才兴则事业兴，人才强则乡村强。如何让乡村致富能人打开视野、增长才能？如何让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心？如何让愿意返乡创业、回报乡村的人更有信心？本报记者深入一线，记录各地乡村的实践探索和乡村人才的前行脚步。

致富带头人——

本领恐慌？他们去了沿海地区学习经验

“花枝山产茶区没有工业污染，你们看，这碗干茶翠绿翠绿的……”在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市屯堡乡花枝山村直播间里，34岁的邓玲对着镜头，熟练地冲泡茶叶，表演茶艺。

“采摘幼嫩芽叶，用传统工艺制成恩施玉露，我们茶叶品质不错。”花枝山生态农业股份有限公司董事长刘小英介绍，花枝山茶以前主要在线下销售，名气不够响，只有本地人知道。

2020年7月，听说恩施州人力资源和社会保障局要组织创业致富带头人到浙江杭州参加培训，刘小英赶忙报了名。在杭州，她从浙江大学教授那里学到不少营销知识，当地直播带货搞得风生水起，给她留下深刻印象。

后来，在杭州市相关部门的帮助下，包括邓玲在内的20多名农民在村里接受了为期两周的直播培训。来自杭州的网红主播团队和知名电商企业负责人手把手教学，“如何拍摄视频、如何与客户互动……授课内容丰富，干货满满。”说干就干，邓玲领衔的直播团队开始一场接一场做直播。“去年，花枝山茶的线上销售额涨了3倍呢！”刘小英说。

致富带头人忙个不停，村两委干部也没闲着。2020年9月，花枝山村党支部书记谭宝来到杭州市临安区新峰村挂职。谭宝能“走出去”学习，得益于恩施州委组织部与杭州市委组织部的沟通对接。恩施州选派了90名村党支部书记，分赴杭州市7个区县、26个乡镇（街道）、45个村学习，拓展村干部培训模式，切实提升抓党建、抓发展、抓治理的能力。

从杭州回来，谭宝开始筹划村里的民宿产业。花枝山村位于前往恩施大峡谷的必经路上，茶园叠翠，山清水秀。村里早就成立了民宿合作社，可运转情况一直不佳。“现在我们引进了一家民宿服务公司，盘活了不少空闲房屋资产。”谭宝说。

目前，恩施州共有6394名创业致富带头人接受培训，带动脱贫人口2.77万人。“我们将继续推动培训，打造人才队伍，为恩施州乡村振兴打好人才基础。”恩施州人力资源和社会保障局党组成员陶文胜说。

外来专家——

缺金点子？这里建起“人才池”帮忙解难题

陕西省汉中市镇巴县兴隆镇地处秦巴腹地，山大沟深，适合土豆生长。前些年因交通不便，客商来得少，土豆虽然丰收了，却卖不上好价钱。

2018年，在西北农林科技大学读硕士的杜好田听说当地土豆滞销，和朋友开发出了彩色马铃薯锅巴。2021年初，锅巴生产线在兴隆镇投产，每吨马铃薯的附加值提升了上千元。“销售最火爆的时候，订单排到了两个月以后。”当时挂职副镇长的杜好田介绍。

去年3月，杜好田和16名西北农林科技大学研究生同学一起，成为镇巴县第五批“研究生助力团”成员。近年来，县里与西北农林科技大学合作，先后有6批近百名博士、硕士研究生，在镇巴县15个镇街和两个涉农部门挂职。镇巴县相关负责人说：“研究生们在乡村振兴的实践中见世面、受锻炼、长才干，同时，也开辟了县里引才培养的新途径。”

多渠道引才，不只在镇巴县。沿着秦巴山深处一路西行，抵达宁强县石坝子村时，39岁的王永定正在大棚里侍弄猴头菇。

王永定在家庭农场里建了80座大棚，可在种植技术上，王永定有苦恼，“有时猴头菇会出现发红、味苦等问题，影响销售。”

宁强县人才交流中心将王永定的需求提交给市里。很快，汉中职业技术学院食用菌研究所的专家就上了门。“菇体发红，可能是由于光照太强、昼夜温差大；味道如果过苦，可以给培养基中加入木糖醇渣……”专家逐个“开方”，解开了王永定的难题。

人才与需求快速匹配，靠的是汉中市“人才池”政策的探索——从涉农院校等渠道引才“入池”，突破地域、户籍、档案、社保、人事关系等限制，不改变人才与原单位隶属关系，报酬上采取政府补贴、用人单位有偿使用相结合等方式。政府搭台、专家助力，重点服务中小微企业、农村各类合作组织。

汉中市人才交流服务中心三级调研员李冰介绍，截至目前，“人才池”已登记入库高层次人才497人，其中专家135人，主要涵盖种植养殖、食品药品加工、经济管理等专业领域。“专家们深入一线，解决种植、养殖、加工、管理等方面的技术难题，为乡村振兴贡献力量。”李冰说。

村干部——

干得好不好？这里引入量化评价指标体系

85后刘凯作为“能人”回到家乡——山东省济南市历城区荷花路街道朱家庄村，进入村两委班子。2019年，他当上村党支部书记。

上任后，刘凯在村里改建温室大棚，种植特色珍稀食用菌；还利用区位优势，成立人力资源有限公司。在他带领下，朱家庄村村集体收入增加到120多万元，成了远近闻名的乡村振兴示范村。

如何评判干得好不好？2019年，济南市建立“头雁指数”量化评价指标体系，设置“能力”“担当”等5项评估指标，每半年做一次履职评估，对所有村党组织书记逐一量化打分。

不久前，刘凯被推选为历城区党代表。“全市畅通人才晋升渠道，对表现优秀的村党组织书记，采取激励措施。对符合提拔条件的干部，要给予在更高层次岗位锻炼的机会。”济南市委组织部组织三处副处长张厂说。不仅有正向激励，近年来，全市累计调整1900多名状态不佳的村党组织书记，连续3年调整比例达12%以上。

既要畅通晋升渠道，还要提高报酬待遇。“我们实行‘以绩定酬’，创新设立村干部薪酬激励机制。”张厂说。

先进带后进。朱家庄村紧邻集体经济薄弱的苏家村，如今两村“结了对”，抓帮扶、强产业。张厂介绍，济南市打破用人地域限制，推进先进帮后进，成立联合党组织，由先进村党组织书记担任联合党组织书记，任职期间基本报酬、业绩考核奖励报酬在原标准基础上均有所提高。

“有激励、有保障，工作起来更有动力了。”刘凯说。

“要像育苗一样，‘精准滴灌’培养人才，树立凭实绩用人导向。我们将继续完善乡村振兴人才正向激励体系，建立待遇提升‘绿色通道’，让他们安得下心、扎得下根，比学赶超、奋发有为。”济南市委组织部副部长宁延学说。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)