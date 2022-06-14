本报北京6月13日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年1至5月，西部陆海新通道班列保持强劲增长态势，发送货物31万标准箱，同比增加8.5万标准箱、增长37.7%。

今年以来，随着《区域全面经济伙伴关系协定》的正式生效以及《关于陆路启运港退税试点政策的通知》等新政策的实施，西部陆海新通道建设迎来新机遇、取得新进展，开辟了“阿联酋—钦州—兰州”“东南亚—钦州—西安”“俄罗斯—重庆—广西”等多条海铁联运线路，增加了印度原糖、中东进口汽车等特色品类货物运输，成为拉动西部地区经济社会发展、畅通国内国际双循环的强劲引擎。

5月以来，西部陆海新通道主要出海口钦州港东站出口货物密集到达。铁路部门协调钦州铁路集装箱中心站动态掌握现场上线重车倒运进度，合理划分装卸作业区域，利用场内短倒车提升堆积卸车转移效率；协调物流公司增加倒运车辆，由平时的白天35辆、夜晚28辆增加至白天45辆、夜晚33辆，缓解集装箱到达积压的压力。同时，铁路部门采取一箱到底、原箱原走的方式，为客户量身制定物流方案，协调港口、海关部门在铁路计划提报、装车挂运、港口转运、安排船期等环节开辟绿色通道，保障西部陆海新通道沿线地区产业链供应链稳定畅通，促进沿线物流、商贸、产业深度融合。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 07 版）

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