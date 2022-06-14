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推广数字证书跨区域互认，实现远程在线投评标，推进信息资源共享共用……为打破公共资源跨区域交易壁垒、优化交易服务，2020年底，安徽、江苏、浙江多地市共同成立长三角区域公共资源交易一体化高质量发展合作联盟。一年多以来，合作联盟不断深入探索，为助力区域公共资源交易一体化发展注入了新活力。

公共资源交易事关公益民生、经济社会发展。2020年底，安徽省宣城市会同芜湖市，江苏省苏州市、南通市，浙江省湖州市、嘉兴市等6个地市作为发起城市，在宣城市共同发起设立长三角区域公共资源交易一体化高质量发展合作联盟（以下简称“联盟”）。

成立一年多来，联盟的“朋友圈”不断扩大，发展现状如何？联盟在持续探索长三角区域公共资源交易一体化方面，克服了哪些难点，解决了哪些问题？记者进行了采访。

推进数字证书跨区域互认

手机一扫，用于电子身份认证的CA证书（一种由特定机构数字签名的、包含公开密钥以及公开密钥拥有者信息的电子文档）就会出现——对留冰来说，这解决了一个长期困扰他的难题。

留冰是浙江一家绿化建设公司负责投标的工作人员，面对各种招标项目，申领CA证书是重要内容之一。“公司经常在长三角区域投标，以前都得申领CA证书。”留冰坦言，过去是一地一办，多的时候，一个投标人身上要带几十把CA锁（CA证书的存储介质），申领过程麻烦不说，单独申领也有不少费用。

2021年11月，安徽省宣城市公共资源交易中心网络平台上的一则招标信息吸引了留冰的注意。与以往不同的是，这个采购项目的招标流程上，出现了“长三角CA互认”。

留冰随即下载了长三角CA互认平台手机应用。实名认证、上传信息、提交申请……不到20分钟，他就成功申领了长三角互认的CA证书，且不再需要传统的实体CA锁进行存储。

紧接着，他登录了宣城市公共资源交易平台，使用刚申领的CA证书，直接进行在线投标。“这可方便了不少！”留冰说，如今有了电子版长三角CA互认，可以在区域内的多个地方畅通使用，大大节约了异地投标的时间和费用。

过去，在各地申领CA证书的技术标准与认证规则不一，市场主体每到一地参与招投标活动，至少要办理一个证书，甚至在同一地区不同交易系统中，也得办理不同证书，增加了交易难度。

为打破行政壁垒、优化交易服务，2020年12月，联盟在宣城成立，头一件事就是在推进CA证书跨区域互认上下功夫。

制定统一技术标准，搭建长三角CA互联互通平台，联盟逐渐将互认范围扩大到长三角区域的23个城市。截至今年5月，共276个市场主体办理了长三角互认CA证书，登录长三角区域公共资源交易系统4390人次，使用签章7773人次。

在联盟范围内，还可以实现公共资源交易市场主体信息共享，有助于解决公共资源交易数据跨区域共享难、企业跨区域交易不便利、交易业务跨部门协同办理难等问题。截至目前，联盟内已共享交易主体基本信息16万余条、企业资质信息14万余条、从业人员信息36万余条。

实现远程在线投标、评标

去年11月1日，浙江亚厦装饰股份有限公司江苏区域公司副总经理管军，在江苏省南通市公共资源交易中心网络平台上，关注到一条最新的招标公告：南通国际会展中心酒店项目精装修工程一标段正在招标。

作为一家装饰类企业，管军第一时间就安排工作人员报名。这是企业投标的第一步。

如果在过去，企业报名要先到南通市公共资源交易中心办事大厅，申领CA证书、领取信用手册。完成报名后，企业根据具体要求准备投标文件。开标当天，企业相关人员带着投标文件，赶到南通，参加开标会议和答辩……

现在则便利了很多。“我们用CA锁登上公共资源交易中心网站，自动生成企业信息，报名过程只用几秒钟。”管军介绍，从网站下载具体要求、上传投标文件，不用来回奔波，节省了大量成本。

这不，到了去年11月23日评标那天，管军就和同事坐在电脑前，准备通过“虚拟大厅”在线答辩。

另一头，23日早晨7点半，位于南通的江苏爱德信工程项目管理有限公司部门经理徐茂斌收到一条短信：上午10点到市公共资源交易中心参加评标。直到走进评标室，他才知道即将评的是什么项目。而他只是江苏省3万多名评审专家中的一员，这次被系统随机抽中了。

坐进评标室，另两位本地评委已经到了，视频中还能看到浙江、安徽两个分会场，各有两位专家，一共7人。评委们通过电脑逐一查看企业的投标文件、独立评分。“就像高考阅卷，投标文件是暗标，是经过数字化处理后的电子版，看不到名字；答辩互动也是在线提交，声音会经过处理。”徐茂斌告诉记者，整个过程中，评委和投标公司不见面、不接触，最后去掉一个最高分、一个最低分，得出排序结果。

作为投标人的管军也看不到评委，更不知晓竞争对手。这种“双盲”的感觉让他很安心：“只看企业的实力和方案，更加公平公正。”两个小时后，企业就收到了中标的结果。后续领取中标通知书和签约，都是通过网签操作、在线生成。

南通市公共资源交易中心副主任汤骏介绍，远程在线投标、评标，改变了在特定场所面对面的传统做法，一台电脑甚至一个手机就能完成全部交易活动，两三个小时就能完成评标定标，确保了机会平等，让优秀企业成为最大受益者。

值得一提的是，通过专家资源共享，评委资源不足、易受干扰、独立性差等问题得到了解决。评标专家各自分散、彼此隔离，通过网络共同评标，最终汇集形成评标结果。目前，南通已与浙江的温州、湖州以及安徽的宣城、芜湖等地合作，建立起远程异地评标机制，凡是重大项目，都通过网络评标系统由多地评委共同完成评审。

推进合作内容精准对接，彼此取长补短

对于成长中的联盟来说，进一步加强各类信息库互联互通、推进合作内容精准对接，是未来的合作方向。

作为今年的联盟轮值单位，南通计划加大联盟城市间的协作力度、扩大覆盖范围，持续推进市场主体信息登记、评审专家资源共享、交易信息互联互认、信用信息联动使用等方面在长三角区域的共享共用。

“通过对文件自动扫描查重、IP地址捕捉等，我们能及时发现内容互相借鉴、位于同一栋建筑等可能存在的串标行为，增加对远程投标的监管。”汤骏介绍，联盟城市正在合力构建的大数据分析模型，将进一步解决围标串标发现难、取证难、查处难等问题；正在开发中的智能辅助评标系统，预计能节约80%的工作量，减少人为干扰、保障评审质量的均衡稳定。

进一步紧密合作、取长补短，才能让联盟前景更广阔。

浙江省发改委公共资源交易管理处有关负责人介绍，浙江将充分发挥在公共资源交易平台整合共享中积累的经验和优势，与上海、江苏、安徽加强沟通对接，推动在长三角区域建成信息深度共享、市场充分开放、竞争公平有序的公共资源交易市场体系，有力支持和服务长三角区域一体化高质量发展。

“推进长三角区域公共资源交易一体化高质量发展，关键在于体制机制的创新突破，这离不开区域三省一市主管部门的支持。”宣城市公共资源交易中心主任汪琰认为，应加强政策支持和部门协调，建立区域公共资源交易政策协调和监管协同机制；通过深化区域公共资源交易平台互联互通，实现各类信息资源区域内充分共享互认，让信息资源发挥更大效用。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 11 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)