本报记者 何 勇

“提出申请后，比预期提前10天完成项目结算三审，当天就收到了工程尾款。”看到账上的260万元，赛斯环保公司项目经理张勇赞叹，这个“办不成事”窗口真是“办得成事”。

在湖南湘江新区政务服务中心，有一个“办不成事”窗口。“合法合规的事情，但凡办不成的时候都可到这个窗口反映。”政务服务中心工作人员徐剑说。

赛斯环保承建了新区一个水处理工程，因急需资金，公司希望尽快拿到工程款。在“办不成事”窗口反映后，企业诉求当天就转至新区财政投资评审中心，最终得到满意结果。

“设立‘办不成事’窗口，就是为了让企业‘办得成事’。”长沙市委常委、新区管委会主任谭勇说，通过这一窗口，倒逼各部门更快更优为企业和项目建设服务。

“办不成事”窗口的设立，是湘江新区持续优化营商环境的一面镜子。近年来，新区不断优化建设项目审批流程，减少合并审批事项，推行“容缺审批”；建立“五个一”帮扶机制，实行一个项目或企业由一名领导牵头、一个部门归口、一名特派员联络专办、一名医护人员进行防疫指导的帮扶服务。

打开手机应用约车，不到几分钟，一台出租车便停过来。车上虽有司机，却全程不进行操作，这是湘江新区在测试区开通的无人驾驶出租车。

目前，新区已集聚了智能网联汽车产业上下游关联企业400余家。

在中汽院智能网联汽车检测中心（湖南）有限公司副总经理王浪看来：“产业之所以快速发展，是因为新区将智能网联汽车道路测试和应用示范事项纳入风险备案，打消了我们的顾虑。”

这家公司是长沙市智能网联汽车道路测试的第三方管理机构，由于业务内容新，在政策、测试与应用、智能网联基建等方面都需要不断探索，一度畏手畏脚。新区进行机制创新后，解决了公司管理层的后顾之忧，公司发展脚步不断加快。

“新区的职能就是创新，先行先试，所以要建立相应机制，保护大家创新的积极性。”新区纪工委负责人介绍，新区出台了《关于开展改革创新担当作为风险备案工作的实施办法（试行）》，明确在优化营商环境、发展新兴产业、破解历史遗留问题等6个方面，需打破常规或惯例，对现有体制机制有较大突破探索的工作，可向纪工委提出备案申请。

开展“告知承诺制”审批，在建设单位承诺补齐缺少的一些非核心材料的情况下，先行办理相关审批手续，对企业投资很重要。不过，相关风险可能会落到一些具体经办人员身上。新区纪工委及时把这项工作纳入了风险备案，有力推动了项目建设。目前，新区对长沙健康医疗大数据产业孵化基地等119个项目实行告知承诺审批，总投资额超过800亿元，缩短开工时限1个月。

“力争到2026年，GDP突破5000亿元，占全省比重由6%提升至8%左右。”谭勇说，湘江新区将加快打造“四个新区”，即高端产业新区、前沿创新新区、开放活力新区、一流品质新区，奋力挺进国家级新区“第一方阵”。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 11 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)