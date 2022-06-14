本报北京6月13日电 （记者孔德晨）人力资源和社会保障部等三部门日前联合发布《制造业技能根基工程实施方案》，指导各地加快培养制造业高质量发展急需的高素质技能人才。

方案提出，2022年至2025年，聚焦制造业重点领域，建立国家技能根基工程培训基地，加大急需紧缺职业工种政府补贴培训支持力度，推进技能人才培养评价工作，优化使用发展环境和激励机制配套支撑，打造数量充足、结构合理、素质优良、充满活力的制造业技能人才队伍。

方案明确六项重点任务。

一是遴选建设国家技能根基工程培训基地，重点开展高技能人才特别是技师、高级技师、特级技师、首席技师培训研修，促进制造业技术迭代和质量升级。

二是制定制造业政府补贴职业技能培训目录，突出“高精尖缺”导向，适当提高补贴标准。

三是在制造业企业全面推行中国特色企业新型学徒制，通过名师带高徒、师徒结对子、建立技能大师工作室等形式，培养更多技能人才。

四是加强制造业高技能领军人才选拔评聘，推动符合条件的规模以上制造业企业全部备案纳入培训评价机构目录，对高技能领军人才聘任、评选表彰等予以优先支持。

五是全面推进制造业工学一体化技能人才培养模式，大力建设先进制造业等产业需要的新兴专业和优质专业，开发优质教学资源包，加强一体化教材和培训资源建设。

六是大力开展制造业品牌职业技能竞赛，聚焦人工智能、工业机器人、机械制造、新能源汽车等重点领域职业工种，促进更多优秀高技能人才脱颖而出。

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