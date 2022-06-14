曹红艳

原标题：企业热捧ESG为哪般

近一段时间，一些上市公司陆续发布了首份环境、社会和治理（ESG）报告。美锦能源在报告中披露了在可持续发展方面的管理和成效。天山股份向社会展示了履行企业社会责任、推动可持续发展的努力及成果。

企业发布ESG报告日渐风行。有机构统计，2018年至今设有ESG专项管理组织的公司数量持续上升。2021年有244家A股公司通过设立董事会ESG委员会、经营层ESG工作委员会等对ESG事项进行统一管理。刚刚过去的2021年报季，超过1400家上市公司披露了独立的社会责任报告或ESG报告。

ESG是可持续发展理念在企业微观层面的具体反映，也是从环境、社会和治理三个方面对企业可持续发展及长期投资价值进行评价的重要衡量维度。

企业热捧ESG的一个直接因素是监管政策和信息披露要求趋严。证监会于2018年9月修订《上市公司治理准则》，首次确立了ESG信息披露的基本框架。健全企业依法信息披露制度是当前一项重要改革任务。2020年12月，中央深改委审议通过的《环境信息依法披露制度改革方案》提出，到2025年环境信息强制性披露制度基本形成。去年12月，生态环境部发布《企业环境信息依法披露管理办法》，并于今年2月8日正式施行。最近国务院国资委提出，要推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告，力争到2023年实现相关专项报告披露的“全覆盖”。由此，随着相关监管部门多措并举，ESG报告有望成为上市公司“标配”。

此外，ESG正在成为优秀企业的新标杆。“双碳”背景下，不仅仅是能源企业或者高耗能企业，每一家企业的环境责任都在被更加量化和显化，ESG信披日益成为主流共识。这意味着社会对企业运作的外部影响有了新的认识，对企业价值有了新的评估标准。越来越多的投资方将ESG因素引入公司投资决策框架，衡量一个企业能否被称得上“好企业”，财务指标不再是考量的唯一标准。企业在环境、社会、治理层面的表现，正越来越被看重。那些不披露ESG信息或ESG表现不佳的企业，或很难进入知名投资机构投资名录，并且会影响企业市值、投资者关系。有人甚至将ESG比作市场大潮中一个新的“筛子”，企业经此筛选，有留下的，也有出局的。

ESG投资与我国实现“双碳”目标，推进生产生活方式绿色转型的目标不谋而合。就企业而言，将ESG的发展理念作为重点融入企业运营管理体系，将助力企业确立碳中和发展路径，提高治理水平，增强可持续发展能力，实现“双碳”目标。

伴随国内外ESG评级热度不断提升、评价影响力进一步扩大，也出现了一些值得关注的问题。不久前，全球新能源汽车龙头特斯拉被标准普尔道琼斯指数公司从标普500ESG指数中移除，引发马斯克强烈不满。这桩来自大洋彼岸的争端带来的启示是，“双碳”背景下加快完善我们自己的ESG标准体系，并积极参与全球治理，已经十分迫切。

(责编：罗知之、陈键)