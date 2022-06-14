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铁路客货运输核心业务完成数字化转型

齐 慧
2022年06月14日08:07 | 来源：中国经济网
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原标题：铁路客货运输核心业务完成数字化转型

近日，中国国家铁路集团有限公司发布数据显示，截至6月8日，中国铁路95306网站铁路货运电子商务平台整体升级满半年，平台运行良好，作用日益凸显，累计网上办理货运业务1790万单，涉及货物18亿吨，为物流保通保畅提供了有力支撑。至此，国铁客货运输核心业务完成数字化转型。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团积极适应我国数字经济发展要求和企业、货主服务需求，于2021年对铁路95306平台进行了整体升级改版，实现铁路货运业务全程网上办理，并同步创新货运组织模式和业务办理流程，努力让信息多跑路、企业货主少跑腿，大幅提升了铁路货运便利化程度和货主发货体验，有效推动了铁路货运提质增效。

“铁路95306平台整体升级后，具备7×24小时全天候网上办理功能，为客户提供运单提报流转、费用支付、领货理赔和专用线交接等全流程服务。”该负责人介绍，目前，全国铁路3649个货运营业站、8392条专用线全部具备网上办理条件，全程通过95306网站、客户端和微信公众号办理货运业务的货主比例达81%，电子运单使用比例达97%。6900多家企业使用电子营业执照在平台自助注册，5.5万家货主申领数字证书并通过电子签名办理业务，有效解决了受疫情影响难以在线下办理货运业务和传递单据等问题，极大方便了广大货主发货，同时每年可为货主节省往返铁路货运站的人工、交通等综合成本10亿元以上。

同时，铁路95306平台整合了各类信息系统数据，建立了全国统一的货车在途轨迹数据库，实现了货物追踪和预测到达等功能，方便货主提前安排取货和开展生产经营。原由人工办理的客户注册、费用测算缴纳等服务，均实现平台在线自动办理，大大提高了工作效率，减少了工作量和人工差错。

数据显示，目前铁路95306网站日访问量达488万次；客户端活跃用户日均使用时间达72分钟，全程追踪功能日均使用超过5万次，平台受到货主的广泛欢迎和好评。

“此外，依托铁路95306平台，将原来分散在各货运营业站的需求受理、核算制票、收费对账、发票开具、领货手续、理赔、客服等业务集中到铁路局集团公司货运受理服务中心‘云端’办理，统一服务标准，作业管理更加透明规范，作业效率大幅提高。”该负责人介绍，货运办理人均受理量从原来的每日45车提高到400车以上，增长788%；人均制单量从原来的每日27车提高到180车，增长560%，推动了国铁企业提质增效。

据介绍，货主日常发货需求，可以通过“云端”全程办理，如有个性化需求和深度合作意向，可以到铁路局集团公司货运受理服务中心进行面对面洽谈，国铁企业将精准制定一揽子物流解决方案，为各类市场主体提供优质运输服务。

该负责人表示，下一步，国铁集团将持续跟踪铁路95306平台运行情况，及时收集企业和货主的需求建议，不断优化完善平台服务功能，进一步提升客户体验。

(责编：罗知之、陈键)

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