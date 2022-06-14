王宝会

原标题：下力气理顺农村金融机构股权

近日，中国银保监会公开第五批共43名重大违法违规股东名单（包括28家企业股东和15位自然人股东）。梳理此次曝光的股东名单发现，其入股的金融机构多数涉及农村金融机构，再与前四批违法违规股东名单对照，入股村镇银行的股东违规乱象呈高发态势，这引起监管部门高度关注。

理顺农村金融机构的股权结构，要抓住股东治理这个“牛鼻子”，以加快弥补短板、化解存量风险。监管部门常态化开展整治股东违规乱象的曝光行动，一方面释放出严监管导向，推动农村金融机构建立更加规范的公司治理结构；另一方面把重大违规股东失信行为放在阳光下，让其无处遁形，督促更多中小银行股东引以为戒、自觉行事，无形中也起到净化市场之效。

监管部门数据显示，截至去年末，我国村镇银行已有1651家，遍布广、覆盖率高。作为打通金融服务乡村“最后一公里”的有生金融力量，从试点之初到如今，村镇银行已走过10多个年头，有效发挥了支农支小的作用，也填补了农村地区金融服务供给不足的空白。近年来在股东治理上，部分村镇银行却漏洞百出。就拿这5批公开的违法违规股东名单而言，其违规案由重叠且集中。比如，入股资金来源不符合监管规定、违规开展关联交易、存在严重逃废债行为等，问题数次交织且重复出现、难以杜绝。与此同时，在外部金融生态上，国有大行、新兴互联网金融纷纷入局乡村金融市场，挤压其生存空间。在内外双重压力之下，假如村镇银行对频发的股东违法违规行为视而不见，长期来看，不利于村镇银行扎根农村、稳健经营。

近年来，村镇银行的股东违法违规问题被曝光却屡禁不止的背后，或许是因为鞭子没有真正抽到其筋骨。其实，在股东入股村镇银行之初就要完善约束激励机制，让其明确入股是为盘活村镇银行、服务“三农”金融而不是投机取巧谋取不当利益。监管部门还需尽职审核、把关股东身份信息，严格准入资格，加强风险教育。根据近年来发布的《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》等有关规章制度，属地监管部门要不断压实村镇银行的主发起行风险处置牵头责任，采取多种手段规范银行董事会、监事会和管理层运作，增强抵御风险能力。

目前，农村金融机构整体资本充足率可观，农商行、村镇银行具备较强的风险抵补能力。实践中，尽管少数村镇银行内部治理暴露问题，但其服务乡村金融、可持续发展的势头不会改变。监管部门应继续强化股东股权穿透式、针对性监管，一定程度上能够收敛、约束股东乱作为，进而防范风险传递。在制度上及时查漏补缺、不止于曝光，提高股东违法问责成本；在行动上打击股东及其关联方违规乱象不手软，夯实农村中小银行的公司治理根基。

整治股东违法违规乱象是一项长期工程，这既是服务好金融行业的底线要求，也是实现金融机构可持续发展的基石。外在的监管只是引导、保障其规范发展，归根结底，农村中小银行需要主动排查风险隐患，依法清理股东股权关系，扣好“洁净起步”的首个扣子。下一步，对于村镇银行而言，需要积极做好信息披露和健全公司治理结构，立足乡村大地，构筑服务“三农”金融的护城河，继续为乡村振兴添砖加瓦。

(责编：罗知之、陈键)