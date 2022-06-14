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连锁餐饮企业如何应对挑战

辛自强
2022年06月14日08:09 | 来源：中国经济网
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原标题：连锁餐饮企业如何应对挑战

近期绿茶集团再次向香港证交所提交上市申请，这让连锁餐饮企业的经营发展成为媒体关注的热点。

近年来，连锁餐饮企业间的竞争日趋激烈，加之新冠肺炎疫情造成的冲击，客源争夺压力大，面临重重挑战。如何留住消费者，如何提升抗风险能力，成为经营者需要考虑的关键问题。

连锁餐饮企业要捕捉消费者的潜在需求，增强消费黏性。用餐体验的综合提升，是增加客源、提升翻台率的根本。餐厅在保证食品安全的基础上，食品口味是否稳定？有没有能拿出手的招牌菜？菜品能否及时创新？这些都直接左右着消费者的就餐选择。餐饮企业应加强市场环境和发展趋势研判，加大新产品和服务开发及优化力度，提供更多颜值在线、好玩有趣、辨识度高的爆款产品。

在保证产品质量的同时尽可能提高利润，是餐饮企业发展的诉求。在餐饮业中，房租、人工和原材料在经营成本中占比较高，尤其对一些主打平价牌的餐饮企业来说，企业的成本控制压力不小。连锁餐饮企业可通过集团集中采购的方式，进一步压缩原材料采购成本。

更重要的是，餐饮企业要积极拥抱数字化，向线上要销量。疫情防控常态化背景下，越来越多消费者逐渐习惯从第三方外卖、餐饮企业自有小程序等线上渠道下单。连锁餐饮企业要适应消费者消费习惯的变化，实现数字化转型和升级，由以堂食为主转为线上、线下多渠道融合的销售模式，寻找新的增长点，提升效率并增加抗风险能力。根据中国连锁经营协会对60家头部连锁餐饮企业的调研数据，68%的企业已经充分认识到了数字化转型的必要性。

应对新冠肺炎疫情的过程，加速了餐饮企业的转型升级和优胜劣汰。危中有机，困则求变，越来越多企业意识到，只有不断提升自身内在竞争力，结合市场需求不断自我调整，才能适应变化，走得更远。

(责编：罗知之、陈键)

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