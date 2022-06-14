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新测绘技术让法国海岸线“增加”3000公里

2022年06月14日08:15 | 来源：科技日报
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原标题：新测绘技术让法国海岸线“增加”3000公里

科技日报巴黎6月12日电 （记者李宏策）根据法国《费加罗报》报道，法国科学家于近日借助新测绘技术，以约5米的精度对法国海陆界限进行了重新计算，最新的数据将法国本土海岸线长度增加了3000公里。

该项测绘工作由法国国家地理和森林信息研究所（IGN）和法国海军水文海洋服务处（SHOM）共同完成。新测绘按照无风、无低气压的正常气象条件下，以潮汐系数为120的海平面高度，系数为120。这一测绘结果得益于近年来在地形和测深激光测量方面的发展，以及地理数据分析技术的进步。

更新后的法国本土海岸线长度由以往的14576公里增加到17659公里，增加了3083公里，其中自然海岸线长度11939公里，非自然形成的海岸线5721公里。法国大西洋一侧的海岸线超过11000公里，地中海沿岸则超过6000公里。菲尼斯泰尔省因其海岸线非常崎岖，成为法国海岸线最长的省份。

这种分辨率更高的勘测技术重新绘制了法国海陆行政轮廓。新的海岸线可以作为国家法令的依据，为海上公共领域制定航行规则提供参考。

(责编：罗知之、陈键)

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