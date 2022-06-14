赵永辉

力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。实现“双碳”目标，能源领域是主战场、主阵地，能源行业低碳转型是重要实现路径和战略选择。习近平总书记指出：“发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”当前，数字产业正在成为经济转型升级的新引擎，以数字化转型为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行业低碳绿色发展，既是现实急迫需求，也是行业发展方向，有助于将能源的饭碗端在自己手里。

搭建能源行业转型的数字基础设施体系。数字基础设施是保证能源数字化转型过程中数据要素安全存储和安全运行的重要基础和前提。制度是管根本、管长远的。建立健全能源行业数据要素安全的相关法律法规，完善能源行业数字化转型行业规范，才能进一步明晰能源数字化建设相关主体的权责边界，确保数字化建设的各项工作有法可依、有规可依。同时，要加快建立能源数据资源产权、交易流通、传输保护等环节安全标准，统筹能源数据开发利用、隐私保护和公共安全，建立数据要素分级评估、分级保护机制。安全是数字化转型的基础，也是数字化转型的要求。要加大投入力度，开展能源数据安全核心技术攻坚，在数据防护、数据加密、数据算法、数据传输、数据备份等数字化建设各环节掌握核心技术，为能源系统低碳高效安全运行提供坚实科技支撑。

构建发掘能源行业数据要素的价值体系。发掘和释放能源大数据价值，是能源行业数字化低碳转型的关键目标。要加快构建能源大数据共享平台，通过建立健全能源行业各品类、跨业务的数据管理协同机制，打破行业“数据孤岛”，实现行业数据互联互通，建立多级、多业联动的能源大数据库。有了数据平台，还需要加强数据治理，持续积累可用、有用、实用的能源大数据资产，为能源行业低碳绿色转型赋能。挖掘海量能源数据，依托多维数据分析，用好能源大数据，以低碳绿色指标体系实现不同场景的个性化、智能化和低碳化运行，推动能源行业整体管理决策更具科学性和敏捷性。

构建以数字化为特征的新型电力系统。中央财经委员会第九次会议强调“构建以新能源为主体的新型电力系统”，这有利于加强生态文明建设、保障国家能源安全、实现我国能源行业低碳绿色发展。一方面，要以能源数字化转型为契机，加快实现电网智能化，促进发输配用各领域、源网荷储各环节、各能源系统间敏捷智能联动，进一步提高新能源消纳水平。另一方面，要以能源数字化转型为契机，加快开展“双碳”情景下能源系统安全稳定运行控制、多时空尺度电力电量平衡、仿真评估技术等领域攻关，积极打造新型电力系统示范区。同时，大力开展综合能源服务，畅通能源使用“微循环”，大幅提高能源使用效率，创建一批智慧零碳示范园区和零碳示范城市，为加快建设绿色低碳社会贡献力量。

能源发展一头连着物质文明建设，一头连着生态文明建设，实现经济社会发展全面绿色转型，必须跨越能源转型变革这个关口。加快能源行业数字化转型，必将为推动能源高质量发展提供更加坚实的支撑，助力“双碳”目标顺利实现。

（作者为中国企业管理研究会副理事长）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)