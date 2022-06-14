本报记者 刘志强 邱超奕 韩 鑫

“推进科技创新，要在各领域积极培育高精尖特企业，打造更多‘隐形冠军’，形成科技创新体集群。”

“我国是制造大国，要努力提高自主创新能力，加快向制造强国转变。”

“天上不会掉馅饼，一切成就都要通过我们共同拼搏来取得。”

习近平总书记近日在四川考察时，走进民营企业极米光电有限公司，了解企业加强自主创新、产品研发销售、带动就业和当地支持民营经济发展、出台纾困帮扶政策等情况。亲切关怀、殷殷嘱托，让广大民营企业相关人员倍感温暖、备受鼓舞。

循着时间的足迹回望，习近平总书记始终牵挂着民营企业的冷暖安危，始终坚定不移地支持民营企业发展——

“我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能‘离场’，而且要走向更加广阔的舞台”；

“要坚持‘两个毫不动摇’，落实鼓励引导支持民营经济发展的各项政策措施，为各类所有制企业营造公平、透明、法治的发展环境”；

“党和国家在民营企业遇到困难的时候给予支持、遇到困惑的时候给予指导，就是希望民营企业放心大胆发展”；

…………

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视，大力支持，推动和激励广大民营企业奋力拼搏、蓬勃发展，使之成为推进经济社会发展的重要力量。

纾困帮扶，助民营企业渡过难关

2018年11月，习近平总书记主持召开民营企业座谈会时指出，在我国经济发展进程中，我们要不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，变压力为动力，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。

百年变局和世纪疫情交织，中国经济持续承压，广大民营企业受到不同程度影响。落实党中央决策部署，各地区各部门相继出台一系列纾困帮扶政策，帮助民营企业渡过难关。前不久，《扎实稳住经济的一揽子政策措施》出台，财政、货币金融、稳投资促消费等六个方面33项措施为民营企业送去“及时雨”。

——减税降费，为民营企业缓解资金压力。

“前4月已享受留抵退税688.22万元，享受制造业中小微企业缓缴税费13.78万元，经营稳住了。”领到减税“礼包”，广东汕头市佳美针织服装有限公司总经理赖派美干劲更足了。

年内各项留抵退税政策新增退税总额约1.64万亿元；延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策1年，将中小微企业失业保险稳岗返还比例最高提至90%；对当前有困难的企业和职工，给予住房公积金政策支持……减税降费“组合拳”全面发力，为市场主体纾困解难。

——金融扶持，为民营企业化解融资难题。

“企业因疫情停工半个月，复工后急需支付一笔款项。农行太仓支行及时发放一笔150万元的数字人民币贷款，全程没有手续费，解了我们的燃眉之急。”江苏太仓市亿砼新型材料科技公司负责人徐正洲长舒了一口气。

当前，各地区各部门正共同努力，为民营经济注入金融活水。今年以来，人民银行引导市场利率下行0.1—0.15个百分点，带动一季度企业贷款利率同比下降0.21个百分点，至4.4%，为有统计以来的记录低点。金融部门还将适时增加支农支小再贷款额度，用好普惠小微贷款支持工具，促进金融资源向受疫情影响的企业、行业倾斜。

——优化环境，为民营企业降低经营成本。

“‘打捆’审批，环节省、速度快，实惠多多。”今年3月，拿到环评批复，山东临清市佩嘉轴承公司项目负责人刘登旺欣喜地说。临清市行政审批部门对同一产业园区同类建设项目捆绑开展环评审批，让民营企业早日投产、早日见到效益。

从深化“放管服”改革到全面完善产权制度、全面实施市场准入负面清单制度，再到出台《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，这10年，民营企业发展环境越来越好。全国工商联发布的2021年度“万家民营企业评营商环境”调查显示，民营企业相关人员对营商环境满意度连续3年上升。

政策托举，促民营经济茁壮成长

2018年10月，习近平总书记在广州明珞汽车装备有限公司考察时指出，民营企业对我国经济发展贡献很大，前途不可限量。

这些年，民营经济在巴蜀大地更加枝繁叶茂——极米科技，成立不到10年，投影机产品在国内市场占有率领先，这两年企业产品销售量持续上升；新希望集团，常年深耕农牧与食品产业，2021年首次跻身世界500强企业；通威太阳能公司，全球最大晶硅电池生产企业，晶硅电池等产品居市场前列……

不只是四川。党的十八大以来，改革红利的不断释放、发展环境的持续优化助力民营经济稳步发展。

——茁壮成长，体量更大。

“一碗螺蛳粉，带火柳州城。”2021年，广西柳州市螺蛳粉全产业链销售收入高达500多亿元。放宽市场准入、落实税收优惠、优化行政审批、强化食品安全监管……近年来在政府部门支持下，柳州当地从事螺蛳粉生产的民营企业发展态势良好。

据统计，2012至2021年，我国民营企业数量从1085.7万户增长到4457.5万户，10年间翻了两番，民营企业在企业总量中的占比由79.4%提高到92.1%。

——开拓进取，实力更强。

坚持创新、不断改进，安踏集团逐步成长为营收近500亿元的全球第三大体育用品集团。敢为人先、稳扎稳打，吉利集团将关键技术牢牢掌握在手中，部分车型成功打入欧美市场……一家家民营企业的亮眼表现，见证着民营经济前行的坚实步伐。

2021年9月全国工商联发布的中国民营企业500强榜单显示：我国民营企业500强门槛为235.01亿元，比上年增加32.97亿元；资产总额超过千亿规模的民营企业有98家，比上年增加18家。一些具备行业领军地位的民营企业已经形成较强的国际竞争力。

——自主创新，活力更足。

湖南华曙高科突破增材制造领域系统软件技术难题；重庆博张机电设备有限公司攻克固碱蒸发装置，国内新增市场份额升至80%……近年来，工信部已培育3批4762家专精特新“小巨人”企业，平均研发强度超过7%，还带动各地培育省级“专精特新”中小企业4万多家。广大民营企业、中小企业展现出蓬勃活力，成为技术创新的重要主体。

共同拼搏，民营经济一定能够实现更大发展

习近平总书记近日在四川考察时指出，全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，前途是光明的，道路是曲折的，还会面临许多激流险滩，要勇于迎接各种风险挑战。

“我们一定牢记总书记嘱托，加强技术创新，加大研发力度，争取早日走出国门，成为世界一流的投影仪生产企业。”极米科技董事长钟波表示。广大民营企业对于未来发展意志坚定、信心十足——

信心，来自巨大的市场需求。开售仅45分钟，智能学习机等产品销售额便超过去年同期全天水平，前不久的一次网上促销活动，让科大讯飞感受到市场暖意。“我国内需潜力巨大，尽管今年公司业务一度受到疫情影响，但随着促消费等举措落地，近期业绩明显回升。”科大讯飞董事长刘庆峰表示。

信心，来自广阔的合作空间。浙江宁波市鄞州区，荣新合金铸造有限公司车间里十分繁忙。“前段时间，正为后续订单发愁时，‘链主’企业送来吸塑包装大订单，生产线又转起来了。”公司总经理郁彭实说，今年以来，鄞州区经信部门推动龙头企业“点对点”帮扶中小企业，深化产业链协作，“眼前的困难是发展中的困难，一定能在发展中得到解决。”

信心，来自各地区各部门的大力支持。“不到1年时间，我们就完成了6颗低轨宽带通信卫星的设计、总装、试验和出厂工作。”银河航天首席执行官徐鸣表示，作为商业航天领域的民营企业，成立仅4年的银河航天已在通信载荷、卫星平台等领域拥有不俗实力，“有关地区和部门、央企、国企的大力支持，让我们研发更有底气、创新更有动力。”

信心，也来自中国经济的坚实底盘。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。这两年，尽管受到疫情影响，面对经济下行压力，民营经济依然展现出旺盛活力和十足韧性。2021年，我国新设民营企业852.5万户，同比增长11.7%。今年一季度，民间投资同比增长8.4%，其中，制造业民间投资增长24.8%。

勇于创新、奋力拼搏、力争一流，许多民营企业满怀信心向未来——刘庆峰说，科大讯飞将持续加大研发投入，力争做出更多一流产品，拓展市场空间；徐鸣说，银河航天将努力提高自主创新能力，为实现高水平科技自立自强贡献更多民企力量；郁彭实说，“中央关怀、政策给力，我们更要奋发有为、不负期待”。

“集中精力把自己的事情办好，不管风云变幻，无论风吹浪打，我自岿然不动。”高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，中国经济定能行稳致远，民营经济必将走向更加广阔的舞台。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)