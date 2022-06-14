人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

金融如何支持水利基础设施建设？人民银行、水利部联合部署

2022年06月14日08:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度。

会议指出，要深刻认识水利建设的重要意义，切实增强做好水利建设金融服务的责任感、使命感、紧迫感。水利事关战略全局，事关长远发展，事关人民福祉。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、能源绿色低碳转型、减灾防灾具有十分重要的战略意义。

会议强调，要抓住关键，聚焦水利建设重点领域做好金融服务。各金融机构要配合好水利部门和水利企业，统筹发展和安全，突出重点、锐意创新、防范风险，聚焦国家水网主骨架和南水北调等重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域，发挥好水利基础设施建设扩大有效投资、拉动经济发展的作用。

会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。要创新还款来源、抵押担保等产品模式，发挥部门合力做好对水利项目的金融服务。要坚持市场化、法治化原则，自主审贷、自担风险，守住合规底线。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
金融如何支持水利基础设施建设？人民银行、水利部联合部署
　　人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度。…
夏粮丰收大局已定 预计今年旺季收购量将达1300亿斤
　　人民网北京6月14日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，预计今年夏粮旺季收购量1300亿斤左右，保持在较高水平，启动托市收购可能性较小。 据国家粮食和物资储备局相关负责人表示，目前，夏粮收购正由南向北陆续展开，收购工作准备充分，开局良好。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部