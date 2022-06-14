人民网北京6月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度。

会议指出，要深刻认识水利建设的重要意义，切实增强做好水利建设金融服务的责任感、使命感、紧迫感。水利事关战略全局，事关长远发展，事关人民福祉。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、能源绿色低碳转型、减灾防灾具有十分重要的战略意义。

会议强调，要抓住关键，聚焦水利建设重点领域做好金融服务。各金融机构要配合好水利部门和水利企业，统筹发展和安全，突出重点、锐意创新、防范风险，聚焦国家水网主骨架和南水北调等重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域，发挥好水利基础设施建设扩大有效投资、拉动经济发展的作用。

会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。要创新还款来源、抵押担保等产品模式，发挥部门合力做好对水利项目的金融服务。要坚持市场化、法治化原则，自主审贷、自担风险，守住合规底线。

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