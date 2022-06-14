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夏粮丰收大局已定 预计今年旺季收购量将达1300亿斤

2022年06月14日08:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，预计今年夏粮旺季收购量1300亿斤左右，保持在较高水平，启动托市收购可能性较小。

据国家粮食和物资储备局相关负责人表示，目前，夏粮收购正由南向北陆续展开，收购工作准备充分，开局良好。

在收购进度方面，湖北、安徽、江苏等地小麦已集中上市，豫北、鲁西北和河北省小麦收购刚刚展开。截至6月9日，主产省新麦收购量500万吨左右，同比增加10万吨。

从已收获小麦质量看，新麦质量总体较好，安徽省小麦品质为十年来最好水平，江苏省小麦大部分达到二等水平。

新麦上市以来，加工、储备、贸易等各类企业采购意愿较强，积极入市收购，市场活跃度高。“目前，小麦收购价格普遍在1.5元/斤左右，远高于1.15元/斤的最低收购价格。”该负责人介绍。

国家粮油信息中心首席分析师王晓辉表示，今年的夏粮市场呈现出收割进度快、生产形势好、市场价格优三个特点。

一是收割进度快。夏收期间晴好天气为主，目前主产区小麦机收进度超过7成，再有一周左右夏收将基本结束，进度快于常年，有利于确保小麦丰收到手、颗粒归仓。

二是生产形势好。从各方面反映看，得益于政策好、天帮忙和各方努力，去年秋汛并未对冬小麦播种面积及时机产生较大影响，今年小麦单产明显好于上年，质量为近年来最好，丰收大局已定。

三是市场价格优。今年夏粮收购开局良好，购销两旺。目前华北地区小麦收购价格在3000元/吨至3100元/吨之间，收购价格高于去年同期600元/吨，有利于种粮农民丰产增收。

“我国小麦产量持续提高，多年来总体供求保持宽松，小麦市场价格受国际市场影响较小。”王晓辉预计，今年小麦价格将保持合理区间运行，建议农民均衡有序售粮，储好粮、卖好价。

“下一步，将密切跟踪粮食市场形势，加强统筹指导，强化措施安排，确保夏粮收购进展顺利和粮食市场平稳运行。”国家粮食和物资储备局相关负责人说。

(责编：罗知之、吕骞)

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