人民网北京6月14日电 （记者王连香）据中国民航局消息，日前，民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确发展目标为：“十四五”期间，聚焦五个重点领域，夯实两大保障体系，实现五个新变化，即安全水平达到新平衡，发展规模实现新跃升，保障能力取得新突破，行业治理开创新局面，服务质量达到新水平。在此基础上，设定了安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务的省份不少于25个等。

《规划》坚持新发展理念，坚持高质量发展主题，以“两个起来”“两个转变”为导向，紧扣“定支点、找定位、明方位、显作为”四方面工作要求，坚持安全底线与智慧主线，坚持系统观念，牢牢把握“五个关系”，即发展与安全、政府和市场、目标引领和问题导向、试点示范和整体推进、部门政策供给与地方经济社会发展需求的关系，以有效需求为牵引，以供给侧结构性改革为支撑，坚持分类管理、差异监管，重点突破、全面提升，创新驱动、智慧引领，协同共治、开放融合的基本原则。

《规划》从通用航空服务领域多元、特点各异出发，按照“五纵两横”组织框架，明确重点任务。其中，“五纵”包括公益服务、新兴消费、短途运输、无人机应用和传统业态等五大重点领域，统一按照“愿景描绘、规章制修、政策支持、制度保障”四个层次分节确定任务，明确公益服务提能增效、新兴消费扩容提质、通航运输连线成网、无人机广泛应用、传统作业巩固提升等重点任务，确保各领域任务精准聚焦、务实落地。“两横”包括基础保障、行业治理两大体系，分别从夯实资源保障能力、持续提升治理能力部署工作，为重点任务落实提供有力支撑。

发展通用航空对我国来说有哪些意义？中国民航局运输司相关负责人表示，重点体现在以下四方面：一是发展通用航空是推动战略性新兴产业发展的重要抓手；二是发展通用航空是构建国家综合立体交通网的重要支撑；三是发展通用航空是推进多领域民航强国建设的关键举措；四是无人机发展开辟民航智慧创新发展新赛道。

该负责人表示，《规划》的专项特色主要是体现在发展目标设定、地方发展诉求对接、相关战略规划衔接等方面。

一是在发展目标设定上，《规划》从安全、规模和服务三个方面科学务实设定发展目标和指标，重点在分类设计指标和丰富指标类型两方面做了专门考虑。

二是与地方发展诉求对接上，《规划》对照重点领域，充分吸纳全国31个省（市、自治区）已对外发布的通用航空相关规划内容，作为附件，确保充分反映地方政府在通航发展中的诉求。

三是与相关战略规划协同上，《规划》加强与《“十四五”民用航空发展规划》在指导思想、原则、目标、任务等方面的衔接；《规划》主动对接军民融合、创新驱动、乡村振兴等方面国家战略，明确相关任务安排，确保行业发展与国家重大战略保持一致。

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