许根宏 许蓓蓓 洪放

原标题：【走进县城看发展】庐江蝶变“密码”

江淮六月，万木葱茏。记者乘坐高铁来到庐江西站，伫立二层落客平台远眺，功能齐全的站前广场整洁气派。移步广场，回望偌大站房，如同“大鹏展翅”的现代化建筑寓意庐江“腾飞”。离开西站前往老城区，车窗外的立体交通纵横交错，花园小区与林立的高楼相得益彰。

2021年，庐江县全年实现地区生产总值547.2亿元，居全省59个县市第七位。庐江县，正在加速蝶变。

工业强县挺起经济脊梁

在庐江高新技术产业开发区内，新能源电池材料、电子信息和装备制造等主导产业正在加速崛起。开发区管委会主任汪守苗打开最新的规划图告诉记者，20平方公里园区已有180余家企业入驻。

“我们有两条智能化生产线，现在每天能生产新能源电池电芯32万颗，江淮、奇瑞、北汽都是我们的主要客户，还有三成产品销往国外。 ”国轩新能源（庐江）有限公司生产副总臧强说，国轩目前有4期项目在庐江扎根。

传统农业县庐江在合肥的辐射带动下，大力实施“工业强县”战略，推动县域经济高质量发展。

“我们紧盯合肥主导产业，强化招商，加速迈向‘工业强县’。”庐江县县长周天斌告诉记者。

近年来，庐江县引入了一大批龙头带动作用大、创新能力强的重点企业，形成了新能源电池材料、磁性材料、生物医药、装备制造等具有竞争力的优势产业集群。其中，新能源电池材料产业已形成从锂电池关键材料、电芯及电池系统、电池应用到退役电池梯次利用的全产业链，成为我省最大的动力电池材料生产基地。

产业之“花”是汗水“泡”出来的。庐江县靶向发力，精准招商，大力推进重点在谈项目，推动签约项目开工进程。2021年，庐江全县新签约项目69个，协议投资额831亿元。今年1月至5月，新签约项目29个，协议投资总额约328亿元。

在安徽德科电气科技有限公司，各种型号发电机排满了车间。 “公司落户庐江10年来，年产值从最初的200万元发展到去年的2亿元。 ”公司常务副总石斌告诉记者，企业扎根庐江主要是看重越来越优化的发展环境，今年有信心突破3亿元。

随着环境不断优化，2021年，庐江全县完成规模以上工业总产值273.5亿元、规模以上工业增加值68.4亿元。

农旅融合推进乡村振兴

屋外青山横黛色，院内流水带花香。记者走进庐江县汤池镇百花村，村口的少间王圩里民宿引人驻足。

“我从去年5月开始就在这里上班，每月工资2800块钱。 ”村民林青桃说，除了工资，自家的茶叶、鸡蛋等农产品还可以通过民宿免费帮忙代销，一个月增收700多元。

“发展乡村旅游，庐江有得天独厚的比较优势。 ”庐江县文旅局局长苏荣介绍，作为合肥“后花园”，该县拥有区位、生态、人文、政策等多重叠加优势。

庐江县编制了全域旅游发展总体规划，出台了一系列扶持政策，创新推动农旅融合发展，让“田园”变“游园”、“茶园”变“景点”、“农品”变“商品”、“民房”变“民宿”。

“精品民宿的引入，盘活了村中17间废弃民房，稳定了一部分村民就业，壮大了村集体经济。 ”汤池镇党委副书记张大华告诉记者，民宿项目由当地政府利用乡村振兴资金投资，建设之初便引入运营主体，按照运营主体的设计要求建设，建成后运营主体每年按照投资额的6%向村集体支付固定收益。

在农旅融合探索中，庐江县组建乡村振兴投资发展有限公司，将全县乡村闲置资产、资源进行收储或租赁，由政府统筹乡村振兴资金进行乡村旅游项目开发建设。截至目前，该县共投入5.6亿元，收储或租赁闲置农宅、宅基地涉及9个镇共217户，建设乡村旅游项目20多个，为村集体增收1500万元。

庐江县公路总里程达5066.953公里，域内有5个高速匝道出入口，全县180个建制村通客车率100%。该县还大力实施现代农业 “510”产业提升工程，建成稻虾综合种养、绿色蔬菜瓜果、名优茶生产等五大主导产业基地95.6万亩，不断推进农旅富民进程。

保护生态绘就大美庐江

登上矾矿遗址，满目的绿植和花草，取代了想象中露天矾矿的“残垣断壁”。近年来，合肥市、庐江县投入约8亿元用于矿区安居和生态修复。

矾矿遗址改造，见证了庐江县在推进巢湖综合治理中的“拼劲”。

庐江县积极实施“大美庐江”发展战略，深入践行绿水青山就是金山银山理念，开展大气、水和土壤污染防治工作，加强环境治理能力建设，持续优化生产、生活和生态空间，加快建设人水和谐的“幸福河湖”。

呵护巢湖，久久为功。多年来，庐江县持续强力推进巢湖综合治理。 2012年以来，庐江县巢湖综合治理共获批1期至 6期共 46个项目，获批资金138.95亿元，目前完成投资近100亿元。截至去年，庐江完成全县集镇截污工程建设，改扩建污水处理厂21个，铺设污水管网417.8千米，完成挖损山体修复治理115座。如今，庐江7个国考断面及县级饮用水源水质100%达标，兆河、白石天河、马漕河、小南河及金牛河等生态清洁小流域项目基本建成。

2019年、2020年，在合肥市政府目标管理绩效考核中，庐江“巢湖综合治理”连续两年位列合肥四县一市首位，为“一汪清水”入湖来贡献“庐江力量”。

水清则景美。如今，每当夜幕降临，庐江金汤湖大堤便人头攒动。环顾整个湖区，或明或暗的灯带、隐隐约约的群山、波光粼粼的湖水……恰到好处地“绘”出了一幅现代中国山水画。

凡是过往，皆为序章。“到‘十四五’末，我们力争实现‘双千双百’目标，即全县生产总值1000亿元、工业总产值1000亿元，财政收入100亿元、培育1家产值100亿元企业，奋力实现‘全省争五强、全国冲百强’目标。 ”庐江县委书记许华为告诉记者。

(责编：杨曦、初梓瑞)