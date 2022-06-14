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国家发改委下达14亿元中央预算内投资 推动补齐物流基础设施短板

2022年06月14日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加快补齐物流基础设施短板，近日，国家发展改革委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元，重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目（不含屠宰加工线等生产设施），公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目，以及已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关方面加强投资计划执行监督检查，指导项目单位加快建设进度，确保项目按期建成投用，有效发挥中央预算内投资效益，带动提升物流基础设施水平。

(责编：申佳平、吕骞)

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