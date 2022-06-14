人民网北京6月14日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，面向世界航天科技前沿和国家航天强国战略需求，国家航天局、安徽省、中国科学技术大学三方共建深空探测实验室。近日，深空探测实验室（天都实验室）理事会第一次会议以视频方式在北京、合肥两地同步召开。会议审议通过理事会组成方案、实验室章程、理事会议事规则等，标志着实验室完成各项筹备工作，进入实质运行和全面建设新阶段。

理事会理事长单位代表、国家航天局局长张克俭指出，三方共建深空探测实验室是贯彻落实创新驱动发展战略、强化国家战略科技力量的重要举措，也是建设航天强国、抢占科技竞争制高点的重要抓手，要努力把实验室打造成代表国家水平的大型综合性研究基地、具有国际重要影响力的人才中心和创新高地，支撑我国深空探测实现从跟跑到领跑的跨越。

张克俭对后续工作提出四点要求：一是高质量推进实验室建设和运行，吸引国内外高端人才聚集，开展先进技术成果落地转化和产业应用。二是探索实行新的管理体制机制，推动探月与航天工程中心与实验室深度融合，共同推进相关工作。三是构建国际国内合作新格局，打造国际化的创新平台，产出重大科技成果，拓展中国航天合作伙伴。四是推动国家重大工程项目和地方经济社会融通发展，服务和支持安徽省“三地一区”战略布局，推动航天强国建设。

副理事长单位代表、国家航天局副局长吴艳华表示，实验室要紧紧围绕宇宙未知、推动科技进步、建设航天强国、服务人类文明的崇高使命，积极争取各方支持，大力推动开放合作，确保实验室高质量发展。要营造创新、引领、开放、共赢的文化氛围，勇于先行先试，勇于改革创新，增强人才聚集，激发人才创造力，推动实验室行稳致远。

安徽省省委常委、副省长张红文表示，第一次理事会的成功召开，初步构筑了实验室的“四梁八柱”，在打造深空探测领域战略科技力量的进程中又迈出了坚实的一步。要以提升深空探测领域原始创新和支撑国家重大工程任务为目标，发挥三方共建优势，尽快提升科研能力和水平，进一步夯实国家实验室的建设基础。

中国科学技术大学校长、中国科学院院士包信和表示，中国科学技术大学一直高度重视实验室建设工作，后续，将加大优势力量统筹，加快各项工作推进，全力支持实验室建设发展。

此次会议，选聘探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁担任实验室主任。国家航天局深空探测创新中心及实验室系统研究院、总体技术研究院、未来技术研究院、深空科学研究院首批四个业务单元揭牌成立。

据介绍，深空探测实验室由国家航天局、安徽省、中国科学技术大学三方共建，是面向世界航天科技前沿和国家航天强国战略需求，围绕深空探测领域国家重大科技工程和国际大科学计划，开展战略性、前瞻性、基础性研究，实现科学、技术、工程融合发展的新型科技研发机构，将围绕国家深空探测领域重大工程任务，开展工程总体技术研究、新兴交叉学科技术研究、空间科学谱系和总体研究、基础前沿科学与技术研究，并积极开展科技成果转化。

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