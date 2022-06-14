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国办：进一步推进省以下财政体制改革工作 适度增强省级调控能力

2022年06月14日09:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，国务院办公厅印发意见，进一步推进省以下财政体制改革工作，要求建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的省以下财政体制。

意见指出，省以下财政体制是政府间财政关系制度的组成部分，当前还存在财政事权和支出责任划分不尽合理、收入划分不够规范、有的转移支付定位不清、一些地方“三保”压力较大、基本公共服务均等化程度有待提升等问题。

在界定省以下财政事权和支出责任方面，意见提出，将直接面向基层、由基层政府提供更为便捷有效的社会治安、市政交通、城乡建设、农村公路、公共设施管理等基本公共服务确定为市县级财政事权。推动建立共同财政事权保障标准，按比例分担支出责任，研究逐步推进同一市县不同领域的财政支出责任分担比例统一。

同时，意见还提出，理顺省以下政府间收入关系，适度增强省级调控能力。将税基较为稳定、地域属性明显的税收收入作为市县级收入或由市县级分享较高比例；逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法；逐步取消对各类区域的财政收入全留或增量返还政策，确需支持的通过规范的转移支付安排；结合省级财政支出责任、区域间均衡度、中央对地方转移支付等因素，合理确定省级收入分享比例。

(责编：王震、吕骞)

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