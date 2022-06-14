原标题：农业银行推出“521”新市民综合金融服务方案

新市民是我国城市建设的生力军，为我们的城市现代化建设贡献了自己的聪明才智。聚焦新市民在金融领域的需求，农业银行举集团合力，推出“521”新市民综合金融服务方案，以“五大保障、双驱助力、一体化优质基础金融服务”满足新市民群体在安居乐业、便捷消费、医疗养老、子女教育等多方面的金融服务需求，切实提升对新市民群体金融服务水平。

五大保障，护新市民融入城市生活

高效能基础权益保障。积极推广“工薪宝”农民工工资监管代发平台，根据各地监管要求提供农民工工资支付保函、“民工薪融”等产品，为企业提供流动性支持，助力农民工工资及时、足额发放。同时，推出农民工专属“筑福卡”产品，提供工本费、年费、小额账户管理费等多项费用减免，最大限度降低新市民在城市生活期间获得金融服务的成本。

立体化医疗保险保障。发挥集团内农银人寿保险公司及农行代理保险专业优势，提供包括重疾险、个人意外伤害医疗险、住院医疗险、团体社保补充医疗险等多种产品，拓展保险责任，为新市民等客群提供相对稳定的医疗健康保障，提高对其健康保险服务水平。

全方位养老金融保障。加大对各类养老服务机构的综合金融服务力度，助力其提升养老服务水平，吸纳更多新市民享受多元化的养老服务。不断优化、丰富养老保险、养老年金、养老储蓄、养老理财等金融产品，为新市民客群提供全面、安全的养老金融服务。

多层次教育培训保障。加大对职业教育院校、新市民聚居区域职业培训机构等教育机构的金融支持力度，为新市民提供更多享受职业教育、培训的机会。积极贯彻落实国家助学贷款政策，支持家庭经济困难的新市民子女就学。推广新市民子女教育金保险、学生平安保险等产品，助力新市民子女教育保障。

多渠道“反欺诈”宣传保障。充分利用农行掌银、网点、微信公众号等丰富的渠道优势，面向新市民群体普及金融知识，帮助其加深对金融产品服务的了解；及时宣传国家最新个人养老金政策，逐步提高其财富管理意识；开展防欺反诈、防范非法集资等宣传教育，不断提高个人客户风险防范意识，增强防欺反诈能力。

双驱助力，促新市民安居乐业

加大信贷投入，支持新市民“安居”。积极推广法人租赁住房贷款、共有产权住房贷款和城镇老旧小区改造贷款等产品，支持专业化、规模化的住房租赁企业持有、运营租赁住房项目，有效降低住房租赁企业资金成本，助其向新市民提供更多保障性房源。依托金融科技优势，持续完善农行智慧公积金管理系统，助力新市民住房公积金缴存渠道便捷化、服务智能化。发挥“农民安家贷”等特色产品优势，结合新市民群体特征，优化产品功能，更好满足新市民购房贷款需求。提供网捷贷、个人综合消费贷、乐分易、家装分期等多种信贷产品，根据产品特点提供手续费费率优惠，满足新市民房屋装修、购买家具、家电等安居金融需求。

优化创、就业金融支持产品和服务，助力新市民“乐业”。

运用大数据和金融科技等信息技术，提升新市民信用状况评估能力，持续优化创业信贷产品流程，提升办贷便利和客户体验。推广小微企业信贷业务“随借随还”模式，支持小微企业通过自助循环方式使用贷款资金，灵活自主选择贷款期限。按市场化原则合理管控小微企业贷款利率，坚决落实减费让利政策，切实降低小微企业融资成本。免收个体工商户和小微企业主申请的个人经营贷款提前还款违约金，并为符合条件的小微商户提供商户收单费率优惠，提高其资金使用效率。积极推广个人创业担保贷款，有效满足创业农民工、高校毕业生、退役军人等新市民群体自主创业的融资需求。结合国家区域发展战略，关注长三角、珠三角、成渝、东北、中西部等地区中新市民较为集中的城市、城镇、创新创业基地、产业园区等重点区域，加强对制造业、建筑业、仓储物流业等吸纳新市民较多行业的研究，聚焦重点客户和项目，加大基础金融服务和信贷支持力度。

一体化优质基础金融服务，享新市民专属特色权益

以系列特色银行卡为载体，打造新市民账户、结算、支付等基础金融服务核心“引擎”。针对部分特色卡种提供与其配套的多项费用减免及银利多、惠农理财等专属增值产品。积极探索与吸纳新市民较多的互联网平台公司合作，围绕入驻平台的小微商户，提供“一站式”开户、结算、理财、对账等金融服务；锚定快递小哥发薪、存款、资金汇划、理财、保险等综合金融服务，启动“骑手卡”项目。对符合条件的新市民群体提供信用卡“办卡、用卡、绑卡”快捷服务，开展“浓情新客礼”“特惠商圈”“美食半价”“超级会员日”“浓情相伴”等多重信用卡优惠活动，以暖心金融服务提升新市民群体生活品质。

(责编：董童、李源)