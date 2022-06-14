人民网北京6月14日电 （记者申佳平）6月14日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部副部长辛国斌介绍，我国建成了全球规模最大、技术领先的网络基础设施。

辛国斌表示，十年来，我国工业和信息化事业发展取得了重大成就，新型工业化步伐显著加快，产业体系更加健全、产业链更加完整，产业整体实力、质量效益以及创新力、竞争力、抗风险能力显著提升，迎来从“制造大国”“网络大国”向“制造强国”“网络强国”的历史性跨越，为全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

“十年来，我们着力做强做优做大制造业，制造业综合实力和国际影响力大幅提升。”辛国斌指出，从2012年到2021年，工业增加值从20.9万亿元增长到37.3万亿元，年均增长6.3%；制造业增加值从16.98万亿元增加到31.4万亿元，占全球比重从20%左右提高到近30%。500种主要工业产品中，我国有四成以上产品的产量位居世界第一。产业体系完整优势进一步巩固，拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，产业链、供应链韧性和竞争力持续提升，有效增强了我国经济应对外部冲击的能力。制造业发展显著增强了人民群众的获得感，节能智能家电全面普及，汽车快速进入寻常百姓家庭。千人汽车保有量由2012年的89辆，提高到2021年的208辆。开放合作不断深化，制造业中间品贸易在全球占比达到20%左右。疫情发生以来，向国际社会提供了大量的疫苗和医疗防疫物资，为全球抗疫和经济复苏发展提供了有力支撑。

辛国斌表示，十年来，我国着力提高供给体系质量，产业结构进一步优化。新兴产业加速发展，服务机器人、智能可穿戴装备等产品增势强劲，新能源汽车产销量连续7年位居世界首位，新材料产业产值实现翻番，传统产业改造升级步伐加快，数字化、绿色化转型全面推进。部分领域智能制造处于国际先进水平，高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从2012年的9.4%、28%提高到2021年的15.1%和32.4%。区域布局不断优化，重点地区龙头带动作用进一步增强，电子信息、轨道交通等领域形成一大批先进制造业集群。

同时，十年来我国着力实施创新驱动发展战略，重点领域创新迈上了一个大台阶。从深海的“奋斗者”号成功万米坐底，到蓝天的C919大型客机即将取证交付，再到升空的嫦娥探月、祝融探火、羲和逐日、北斗组网，从农田的无人驾驶电动拖拉机研制成功，到医院的骨科手术机器人临床应用，到工矿企业的五轴联动加工中心填补空白、8.8米超大采高智能化矿山装备成功研制，再到百万千瓦水电机组投入运行，一大批重大标志性创新成果引领中国制造业不断攀上新的高度。

十年来，我国着力培育优质企业，制造业企业实力和竞争力显著增强。一大批领军企业脱颖而出，入围世界500强企业的工业企业达到73家，规模以上工业企业资产规模实现翻番，已培育4万多家专精特新中小企业、4762家小巨人企业、848家制造业单项冠军企业。企业创新力度持续加大，规模以上工业企业研发经费总额投入强度成倍提升，新产品销售收入占业务收入比重从11.9%提高到22.4%，570多家工业企业入围全球研发投入2500强。

辛国斌指出，十年来，我国着力提升服务经济社会水平，信息通信业实现迭代跨越。建成了全球规模最大、技术领先的网络基础设施，光纤网络接入带宽实现从十兆到百兆、再到千兆的指数级增长。移动网络实现从3G突破、4G同步、5G引领的跨越。历史性实现全国行政村村村通宽带，为全面完成脱贫攻坚目标任务作出了积极贡献。互联网在消费领域的应用更加丰富，在生产领域的应用加速拓展深化。5G、工业互联网、大数据、云计算、人工智能等与制造业深度融合，推动产业数字化、数字产业化不断加快。数字经济发展势头迅猛。

“与此同时，也清醒地认识到工业和信息化发展还存在一些问题，供给体系不能完全适应消费升级需要，产业链、供应链重点领域和关键环节还有不少薄弱点，部分中小企业生产经营面临新的困难和挑战。”辛国斌表示，站在新的起点上，工业和信息化部将坚决把党中央决策部署落到实处，加快制造强国、网络强国的建设步伐，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大的贡献。

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