人民网北京6月14日电 （记者乔雪峰）普通公路包括普通国省干线公路和农村公路，具有覆盖范围广、服务人口多、公益性强等特点，是公路网络的主体和基础。与高速公路相比，普通公路更加贴近群众，贴近民生，承担着服务交通出行“最后一公里”的重要使命。

近年来，我国普通公路发展迅速，普通国省干线公路通车里程每年增加超过1万公里，总里程达到76.3万公里，广泛连接全国县级及以上行政区、重要乡镇、产业园区、交通枢纽及旅游景区，其中二级及以上公路比例达到71%；农村公路年均增长超过9万公里，总里程达446.6万公里，实现了具备条件的建制村通硬化路的宏伟目标，为脱贫攻坚目标的顺利实现和乡村振兴工作的开展奠定了坚实的基础。

近日，交通运输部印发《关于进一步加强普通公路勘察设计和建设管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求进一步加强普通公路新、改建工程勘察设计和建设管理，确保工程质量、安全、进度和投资效益，推动普通公路高质量发展，打造一流公路基础设施。

交通运输部公路局副局长王太接受记者采访时表示，《指导意见》主要是在新的发展阶段，针对普通公路的特点，指导规范勘察设计和建设管理工作，推动普通公路高质量发展。在普通公路快速发展过程中，各级交通运输主管部门不断加强工程勘察设计和建设管理，设计水平和工程质量不断提高。“十三五”时期，交通运输部先后出台了绿色公路、品质工程、服务设施提升、“四好农村路”等政策文件和技术标准，各地积极打造示范工程、标杆工程，取得了良好成效。

王太指出，与此同时，普通公路项目多、地域广、建设投资标准相对较低，容易出现薄弱环节。一是普通公路建设管理以地市和县为主实施，统筹指导相对较弱。二是有的项目管理不够规范，报批程序不严，有的尚未完全实现建管分离，未能充分发挥监管职能。三是与高速公路等重大项目相比，部分普通公路勘察设计相对薄弱，设计深度和设计文件质量不高，方案针对性不强。四是施工水平不高，工程小而散导致施工集约化程度不高，现场施工管理能力与高质量发展新要求尚有差距。

为进一步加强普通公路新、改建工程勘察设计和建设管理，确保工程质量、安全、进度和投资效益，促进普通公路高质量发展，打造一流公路基础设施，交通运输部公路局在深入调研的基础上，组织起草了《指导意见》。

《指导意见》指出，建设高质量的普通公路，是加快建设交通强国的必然要求，对于构建综合立体交通网、深化供给侧结构性改革、保障人民群众安全便捷出行等，具有十分重要的意义。

王太表示，《指导意见》明确了普通公路建设的总体要求，强调严格基本建设程序和“四项制度”，落实各方责任，加强技术指导，强化行业监管，规范市场秩序，提升工程质量、安全、经济、环保水平。

王太表示，我国公路建设经过多年的发展，建立了较为完备的制度体系。但由于普通公路体量小、分散、建设投资标准相对较低，有的项目管理能力偏弱，施工力量不强，施工标准化程度不高，建设水平容易产生波动。《指导意见》鼓励推行大标段招标、项目群“打捆”招标、“代建+监理”招标、设计施工总承包等承发包方式，吸引有实力的大型单位，提高工程管理能力。

此外，为了促进农村劳动力就业，维护农民工权益，《指导意见》提出鼓励吸纳农民工参与公路建设，在小型公路基础设施建设领域推广以工代赈，要求依法保障农民工合法权益。

《指导意见》明确表示，要从规范市场准入、落实各方责任、强化勘察设计、重视设计审查、规范变更管理、严格合同管理、重视质量安全、强化工资保障、推动信息公开、把好验收关口十个方面加强勘察设计和建设管理；要以消除瓶颈路段、提升公路建设理念、提升勘察设计水平、提升工程建造水平、提升项目管理水平等为抓手，切实提升普通公路建设水平。

谈到《指导意见》如何落地，有何保障措施时，王太指出，交通运输部从落实监管责任、加强监督检查、完善保障机制、鼓励试点示范四方面提出了保障措施，有力保障各项措施落地。

(责编：罗知之、吕骞)