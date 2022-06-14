人民网北京6月14日电 （记者乔雪峰）出行是大众日常生活高频刚需，是全民践行绿色低碳的重要领域。作为满足大众出行刚需的移动出行平台，在助力碳中和方面，正在进行哪些创新实践呢？

6月13日，为期七天的2022年全国节能宣传周正式启动，今年主题是“绿色低碳，节能先行”。宣传周启动当天，在首届出行碳中和云沙龙上，与会嘉宾围绕 “广大公众期待如何践行绿色低碳”“如何打造可持续多赢的碳普惠模式”“顺风出行如何更有效激发碳中和新力量”等话题，进行了深度探讨。

与会嘉宾一致认为，绿色低碳出行将日益成为碳普惠的重要场景，而要打造碳普惠可持续模式还需要多方合力，推进顶层设计，并真正让民众减碳量产生“市场价值”。出行平台在打造可持续、多赢碳减排模式方面正积极探索创新，让顺风出行等低碳出行方式日益成为碳中和新力量，通过在数字化、科学测算和紧密连接用户方面的优势，进一步释放各类低碳出行方式的减碳潜能，并加速民众绿色低碳意识普及。

中国政策科学研究会常务理事、经济政策委员会副主任徐洪才认为，绿色低碳出行有多种形式，比如公共交通通过一次承载多人来实现规模化减碳，顺风车则通过通过私家车顺路空座分享来降低人均出行碳排放。“在数字经济时代，各种线上化手段和共享模式，使很多事情都可以用更低碳方式来实现。以顺风车为代表的低碳出行，在宏观层面符合国家碳中和战略，符合国际社会主流方向，是践行全民绿色低碳的小切口，切实可行且普适。”他说。

随着双碳目标的加速落实，各地都在积极探索有地方特色的碳普惠机制，包括出台碳普惠相关管理办法或征求意见稿，如《广东省碳普惠交易管理办法》于今年5月开始实施。同时，越来越多城市都推出公共出行领域的碳普惠方法学。

北京林业大学经济管理学院副教授王忠平认为，目前，碳普惠发展还处于初级阶段，覆盖人群尚不广泛。“要加速这一进程，肯定需要市场化机制调节，用更多激励手段调动民众意识觉醒，同时基于更多减排方法学，拓宽碳普惠场景和覆盖面。”

广大用户期待怎样怎样来践行绿色低碳？如何构建起用户端的长效激励机制？顺风车用户委员会委员鹿阳认为，碳中和本身是为了让人类未来更可持续，生活更美好，而不是降低社会运行效率或生活品质。如何在不牺牲体验和效率前提下去践行绿色低碳，更符合公众期待，顺风出行无疑是一种舒适高效的随手减碳方式。“对于大众而言，绿色低碳出行其实是一个有机互补的体系，不同低碳出行方式适合不同距离和场景。对于10公里以上距离，顺风车是更高效适的减碳选择。”

顺风车用户委员会委员薛政则指出，顺风出行平台可通过量化用户减碳值、创新精神和物质多重激励机制，精细化运营等，让用户在减碳中更有获得感且轻松有趣，就像积累步数每天都有成就感。

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